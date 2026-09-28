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जमुई छेड़खानी मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेज गया नंदन यादव

जमुई में नाबालिग से छेड़खानी के मुख्य आरोपी नंदन यादव को अदालत में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. 22 सितंबर को पुलिस हाफ एनकाउंटर में घायल हुए नंदन की गिरफ्तारी के साथ ही मामले के सभी नामजद आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं.

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नंदन यादव को कोर्ट में पेश किया गया. (Photo: Screengrab)
नंदन यादव को कोर्ट में पेश किया गया. (Photo: Screengrab)

जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव को सोमवार को अदालत में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने नंदन को 22 सितंबर को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था. साथ ही पुलिस ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव को जुमई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने नंदन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. एसपी ने पुष्टि करते हुए बताया कि अब इस मामले में सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

दाहिने पैर में लगी थी गोली

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में नंदन यादव के दाहिने पैर में गोली लगी थी. इसके बाद उसे आनन-फानन में इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में इलाज के बाद  सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया. पैर में गोली लगने के कारण नंदन चलने-फिरने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था. ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उठाकर कोर्ट परिसर के अंदर ले गए, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

अदालत में पेशी के दौरान पुलिस जवान लगातार उसे अपने कड़े घेरे में रखे हुए थे. सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. नंदन यादव की पेशी पर इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने के पीछे एक मुख्य वजह भी सामने आई है. दरअसल, इसी छेड़खानी कांड में पकड़े गए एक अन्य आरोपी हरेराम यादव को 23 सितंबर को जब अदालत में पेश किया गया था, तब एक अधिवक्ता ने आक्रोश में आकर उसे थप्पड़ जड़ दिया था. उसी घटना से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार सुरक्षा का कड़ा पहरा तैयार किया था.

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