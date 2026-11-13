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'पंजाबी हूं इसलिए कभी छठ नहीं मनाया', अब छठी मैया की भक्ति में डूबे आयुष्मान खुराना, बोले- आंखों में आंसू आ गए

एक्टर आयुष्मान खुराना ने सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के लिए 'बुलाये छठी मां' की शूटिंग के दौरान, पहली बार छठ पूजा मनाने के अपने भावुक एक्सपीरियंस शेयर किया.

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छठ पूजा पर बोले आयुष्मान (Photo: YT/Himesh Reshammiya Melodies Himesh Reshammiya Melodies)
छठ पूजा पर बोले आयुष्मान (Photo: YT/Himesh Reshammiya Melodies Himesh Reshammiya Melodies)

एक्टर आयुष्मान खुराना, जो सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा एक गाना 'बुलाये छठी मां' रिलीज हुआ है. जो काफी ट्रेंड कर रहा है. छठ पूजा को लेकर एक्टर ने कहा कि एक पंजाबी होने के नाते उन्होंने पहले कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए पहली बार इसका एक्सपीरियंस करना उनके लिए बहुत खास रहा.

फ्री प्रेस में छपी खबर के मुताबिक, शूटिंग को याद करते हुए, आयुष्मान ने एक बयान में कहा, 'एक पंजाबी होने के नाते, मैंने पहले कभी छठ पूजा नहीं मनाई थी, इसलिए पहली बार इस त्योहार का अनुभव करना मेरे लिए बहुत खास रहा. मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, वह थी छठ से जुड़ी भावनाएं और इसका महत्व, और यह कि कैसे यह त्योहार लोगों को इतने खूबसूरत तरीके से एक साथ लाता है.'

उन्होंने बताया कि हर रस्म का अपना एक खास अर्थ होता है. आयुष्मान ने कहा, 'इसके पीछे बहुत गहरी आस्था और श्रद्धा है. मेरे लिए, यह सिर्फ एक गाने की शूटिंग करने से कहीं बढ़कर था; मुझे एक ऐसी खूबसूरत परंपरा का हिस्सा बनने का मौका मिला, जो मेरे लिए पूरी तरह से नई थी. छठ पूजा के क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग से पहले एक बहुत ही खास पल भी आया था. सूरज जी ने पूरी कास्ट को एक साथ बुलाया और हमारे लिए छठ पूजा का गाना बजाया.'

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गाने की शूटिंग के दौरान इमोशनल पल
आयुष्मान ने कहा, 'यह इतना भावुक पल था कि हर किसी की आंखों में आंसू आ गए. यह पल हम सभी के दिलों में बस गया और इसने इस सीक्वेंस को और भी अर्थपूर्ण बना दिया. पूरी कास्ट इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि सूरज जी ने छठ सीक्वेंस को किस तरह से पेश किया और उन्होंने इसकी परंपराओं और भावनाओं को सबसे वास्तविक तरीके से दिखाने को कितनी अहमियत दी.'

छठ पूजा का धार्मिक महत्व
छठ पूजा के दौरान, पृथ्वी पर जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने और अपनी व्यक्तिगत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य देव की प्रार्थना की जाती है. इस त्योहार के दौरान हिंदू देवी 'छठी मैया' की भी पूजा की जाती है, जो प्रकृति का छठा रूप और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं.

यह त्योहार दीपावली या तिहार के बाद, कार्तिक महीने के छठे दिन तक मनाया जाता है. इसके रीति-रिवाज चार दिनों और तीन रातों तक चलते हैं. इनमें पवित्र स्नान, उपवास (व्रत) रखना, जल का त्याग करना, पानी में खड़े होना, और उगते तथा डूबते सूर्य को प्रसाद और अर्घ्य अर्पित करना शामिल है.

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