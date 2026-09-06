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मॉडल जैसी दिखने वाली युवती, AC फर्स्ट में सफर और शराब तस्करी... चौंका देगी समस्तीपुर के नेहा की कहानी

समस्तीपुर में आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच से करीब 75 लीटर ब्रांडेड शराब बरामद की. मामले में समस्तीपुर की नेहा कुमारी और हरियाणा के करनाल निवासी ईशान कुमार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों नई दिल्ली से जयनगर जा रही ट्रेन में सफर कर रहे थे. तलाशी के दौरान नेहा के दो सूटकेस से शराब मिली.

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नेहा कुमारी, जिसे शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. (photo: Screengrabs)
नेहा कुमारी, जिसे शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. (photo: Screengrabs)

बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. समस्तीपुर में आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच से करीब 75 लीटर शराब बरामद की है. इस मामले में मॉडल जैसे दिखने वाली एक युवती और उसके साथ सफर कर रहे युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बाद युवती का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, समस्तीपुर रेल मंडल की आरपीएफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में एक युवती शराब लेकर सफर कर रही है. ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर जा रही थी. सूचना मिलते ही आरपीएफ और सीआईबी की टीम समस्तीपुर स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी.

ट्रेन के समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने पर टीम ने एसी फर्स्ट क्लास के एच-1 कोच में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान एक युवती के पास दो सूटकेस मिले. तलाशी लेने पर दोनों बैगों से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड शराब की बोतलें बरामद हुईं. इसके बाद आरपीएफ की टीम ने युवती को शराब से भरे दोनों बैगों के साथ ट्रेन से नीचे उतार लिया.

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पूछताछ में युवती की पहचान समस्तीपुर जिले के सिंघिया घाट थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी नेहा कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह नई दिल्ली से करीब 75 लीटर ब्रांडेड शराब लेकर समस्तीपुर आ रही थी. उसके साथ एसी फर्स्ट क्लास में हरियाणा के करनाल निवासी ईशान कुमार भी सफर कर रहा था. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
गिरफ्तारी के बाद युवती की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. युवती के शराब के साथ पकड़े जाने की खबर के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों और टिप्पणियों से अलग पुलिस की कार्रवाई शराब बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर हुई है.

फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरपीएफ और जीआरपी की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. जांच में शराब तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की भी उम्मीद है.

युवती के तस्करी एंगल की जांच में जुटी पुलिस 
समस्तीपुर में 75 लीटर ब्रांडेड शराब के साथ पकड़ी गई युवती के मामले में पुलिस अब तस्करी नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब किसे पहुंचाई जानी थी और नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है. साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुट गई है कि युवती कब से शराब की तस्करी कर रही है. फिलहाल युवती की गिरफ्तारी ने कई और सवाल भी खड़े कर दिए हैं. क्योंकि बिहार में शराब बंदी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी.

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