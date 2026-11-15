पेस्टल लहंगे में छाईं मंगेतर, होने वाले दूल्हे राजा संदीप सिंह भी लगे हैंडसम, UP के मंत्री की सगाई में पहुंचे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह ने सगाई कर ली. सगाई समारोह में दोनों भाइयों ने एक साथ अपनी-अपनी मंगेतरों को अंगूठियां पहनाईं. संदीप और उनके भाई सौरभ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह के पोते हैं और उनके पिता राजवीर सिंह भी सांसद रह चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के परिवार के इस दोहरे खुशी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे.

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सगाई में रॉयल लुक छाईं मेघना और अंतरा

अपनी सगाई में होने वाली दोनों दुल्हनें मेघना चौधरी और अंतरा त्यागी बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनके ग्रेसफुल और रॉयल एथनिक आउटफिट्स की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है.

अपनी सगाई में मेघना ने ब्लश पिंक कलर का लहंगा पहना था जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई थी. ये आउटफिट सगाई के लिहाज से परफेक्ट था और उन्हें रॉयल वाइब दे रहा था.

सगाई कार्यक्रम में संदीप सिंह, उनके भाई और दोनों मंगेतर

लहंगे की स्कर्ट, ब्लाउज और दुपट्टे पर सिल्वर और गोल्डन धागों के साथ सेक्विन, मोती और बारीक जरी का हैवी फ्लोरल वर्क किया गया था. नेट का शीयर दुपट्टा उनके इस एथनिक आउटफिट को बेहद ग्रेसफुल बना रहा है.

सिर्फ लहंगा नहीं बल्कि मेघना की जूलरी भी खास थी. उन्होंने इस इवेंट के लिए पेस्टल आउटफिट के साथ डायमंड और एम्रल्ड की लेयर्ड जूलरी पहनी थी. गले में डायमंड चोकर के साथ एक लॉन्ग डायमंड नेकलेस था जिसमें हरे रंंग के बड़े पन्ने जड़े हुए थे. कानों में मैचिंग ड्रॉप इयररिंग्स पहने थे.

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उन्होंने हाथ में डायमंड की चूड़ियां और एक घड़ी पहनी थी. उनका सटल मेकअप पूरे लुक को इन्हैंस कर रहा था.

होने वाले दूल्हे राजा भी लगे हैंडसम

वहीं, मेघना को टक्कर देते हुए खुद होने वाले दूल्हे राजा संदीप भी कुछ कम नहीं लग रहे थे. उन्होंने अपनी सगाई में ब्लू- ग्रीन टोन वाला हैवी एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट पहना था. उनके इस आउटफिट में जैकेट थी जिस पर सिल्वर और एंटीक गोल्डन धागों से बेहद बारीक फ्लोरल और पारंपरिक पैस्ले मोटिफ्स की कढ़ाई की गई थी. इसके साथ उन्होंने प्लेन ट्राउजर और फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया है.

वहीं, संदीप के छोटे भाई सौरभ भी सगाई खूब जंच रहे थे. उन्होंने इस मौके पर आइवरी रंग की बेहद खूबसूरत और शाही शेरवानी पहनी थी जिस पर सिल्वर और पेस्टल धागों से का सुंदर वर्क था.

वहीं, उनकी मंगेतर अंतरा ने पिंक बेस वाला लहंगा पहना था. इस पर भी काफी हैवी कढ़ाई की गई थी. इसकी स्कर्ट पर मल्टी- कलर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क और सिल्वर-गोल्डन जरी का काम था. लहंगे में कमर के साइड पर भारी और लेयर्ड टैसल्स लटकाए गए थे जबकि लहंगे के साथ शीयर पिंक मैचिंग वर्क वाला दुपट्टा उनके लुक को और भी ज्यादा रॉयल वाइब दे रहा था.

अंतरा की जूलरी की बात करें तो उन्होंने इस मौके पर गोल्डन और हेवी चोकर पहना था. उन्होंने मैचिंग गोल्डन ईयररिंग्स पहने थे जिस पर चेन अटैच थी. उन्होंने हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहनी थीं. अंतरा ने भी सगाई में काफी सटल लेकिन एलिगेंट मेकअप किया था.

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