ब्रेकअप का खौफनाक बदला! गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या, खून से सना मिला फ्लैट

पश्चिम बंगाल के जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी. ब्रेकअप के कारण वह गर्लफ्रेंड से नाराज था, ऐसे में उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने शुरुआती जांच में उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह जताया गया है.

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युवक की पहचान संजीब भट्टाचार्य के रूप में हुई है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, संजीब अपनी गर्लफ्रेंड परी नोवा के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों में कुछ समय से अनबन चल रही थी. शुक्रवार को परी ने संजीब से ब्रेकअप कर लिया और घर छोड़कर चली गई. इस कपल ने कई पालतू कुत्ते पाले थे. ये उसी घर में रह रहे थे.

शनिवार को संजीब ने परी को वीडिया कॉल किया. इस दौरान परी ने देखा कि उसके एक पालतू कुत्ते के गले में फंदा है और वह लटका हुआ है. यह देखकर वह सिहर गई और उसने तुरंत एक स्थानीय व्यक्ति को फ्लैट पर भेजा. उस व्यक्ति ने बताया कि उसने वहां पहुंचकर दोनों कुत्तों को मृत पाया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूरा फ्लैट खून से सना हुआ था.

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इस घटना की जानकारी मिलते ही अभिनेत्री और पशु कल्याण कार्यकर्ता देबलीना दत्ता मौके पर पहुंची. उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद जादवपुर पुलिस मौके पर पहुंची और संजीब को हिरासत में लिया.

गर्लफ्रेंड के साथ की मारपीट

परी नोवा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि संजीब पिछले 6-7 महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था. उन्होंने संजीब पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी संजीब के मानसिक रूप से अस्थिर होने की आशंका जताई गई है.

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