scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रेकअप का खौफनाक बदला! गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या, खून से सना मिला फ्लैट

पश्चिम बंगाल के जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी. ब्रेकअप के बाद नाराज संजीब ने यह कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.

Advertisement
X
आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी.
आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी.

पश्चिम बंगाल के जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी. ब्रेकअप के कारण वह गर्लफ्रेंड से नाराज था, ऐसे में उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने शुरुआती जांच में उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह जताया गया है.

युवक की पहचान संजीब भट्टाचार्य के रूप में हुई है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, संजीब अपनी गर्लफ्रेंड परी नोवा के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों में कुछ समय से अनबन चल रही थी. शुक्रवार को परी ने संजीब से ब्रेकअप कर लिया और घर छोड़कर चली गई. इस कपल ने कई पालतू कुत्ते पाले थे. ये उसी घर में रह रहे थे. 

शनिवार को संजीब ने परी को वीडिया कॉल किया. इस दौरान परी ने देखा कि उसके एक पालतू कुत्ते के गले में फंदा है और वह लटका हुआ है. यह देखकर वह सिहर गई और उसने तुरंत एक स्थानीय व्यक्ति को फ्लैट पर भेजा. उस व्यक्ति ने बताया कि उसने वहां पहुंचकर दोनों कुत्तों को मृत पाया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूरा फ्लैट खून से सना हुआ था. 

सम्बंधित ख़बरें

cm suvendu adhikari claims mamata banerjee faced maa kali wrath
'उन्हें मां काली का प्रकोप झेलना पड़ा', ममता बनर्जी पर CM शुभेंदु का निशाना
Teenage Couple Dies by Suicide While on Video Call in Ashoknagar
वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हुए प्रेमी-प्रेमिका ने दी जान
Violence in the name of superstition in Purulia
अंधविश्वास का खौफनाक रूप! डायन बताकर महिला पर ग्रामीणों ने किया हमला
Bus-Truck Collision in Odisha
पुरी जा रहे 55 तीर्थयात्रियों की बस का भीषण एक्सीडेंट, कई घायल
छठ से पहले मनिहारी घाट पर रौनक, बिक रही गंगा की मिट्टी
Advertisement

यह भी पढ़ें: सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- अपने भाई का बदला लिया

इस घटना की जानकारी मिलते ही अभिनेत्री और पशु कल्याण कार्यकर्ता देबलीना दत्ता मौके पर पहुंची. उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद जादवपुर पुलिस मौके पर पहुंची और संजीब को हिरासत में लिया. 

गर्लफ्रेंड के साथ की मारपीट

परी नोवा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि संजीब पिछले 6-7 महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था. उन्होंने संजीब पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. 

पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी संजीब के मानसिक रूप से अस्थिर होने की आशंका जताई गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Sharad Kapoor in Hollywood: बॉलीवुड से मांगा काम, अब हॉलीवुड में मिली फिल्म! शरद कपूर के करियर में आया बड़ा ट्विस्ट |
    ब्रेकअप का खौफनाक बदला! गर्लफ्रेंड के दो पालतू कुत्तों की बेरहमी से हत्या, खून से सना मिला फ्लैट |
    'पत्नी खड़ी रही, पति पड़ोसी को चाकू से गोदता रहा', 7 दिन के अंदर विवाद का खूनी बदला |
    ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होगी न्यूनतम पेंशन? जानें EPFO की क्या है तैयारी |
    पिज्जा गोल होता है, फिर उसका डिब्बा चोकोर ही क्यों होता है? |
    आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें संध्या अर्घ्य का शुभ समय |
    बन गया महा-रिकॉर्ड! पहली बार बिकीं 3 लाख इलेक्ट्रिक कारें, इन गाड़ियों की डिमांड |
    68.5 इंच का कद, नाम RDX... पुष्कर मेले में महाराष्ट्र से पहुंचा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा, सेल्फी के लिए लग रही भीड़ |
    गायों से भरी पिकअप और हथियार... नूंह में पुलिस मुठभेड़ में दो पशु तस्करों की मौत |
    UN में मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव पास, भारत-अमेरिका समेत 33 देशों ने किया विरोध
    Advertisement