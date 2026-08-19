scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हापुड़ में पुलिस चौकी के पास युवक की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहा था मृतक गौरव त्यागी

हापुड़ में जमीनी रंजिश के चलते कार सवार दबंगों ने पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर युवक गौरव त्यागी की लाठी-डंडों और हथौड़ों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में मुख्य गवाह था. पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हापुड़ में युवक की बेरहमी से हत्या (Photo- Screengrab)
हापुड़ में युवक की बेरहमी से हत्या (Photo- Screengrab)

यूपी के हापुड़ में गौरव त्यागी की धनौरा रोड पर कार सवार चार दबंगों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह वारदात हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में दिनेश विद्यापीठ पुलिस चौकी से 150 मीटर दूर हुई. जमीनी रंजिश और पुरानी रंजिश के तहत विपक्षी पर दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में कोर्ट में गवाही देने जाते समय यह हमला हुआ. 

आरोपियों ने हथौड़े, लाठी-डंडे, सरिया और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया. इलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज में गौरव की मौत हो गई.

दिनदहाड़े दिया वारदात को अंजाम

सम्बंधित ख़बरें

Looteri Dulhan
हापुड़ में शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर दुल्हन फरार
Police searching for 'robber bride' in Hapur (Photo- ITG)
सुहागरात गुजरी और दुल्हन गायब! जेवर-कैश भी ले उड़ी
कांवड़ यात्रा में अघोरियों के तांडव ने खींचा सबका ध्यान
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
पहले रुपयों को लेकर कहासुनी, फिर पथराव और फायरिंग से मचा हड़कंप, VIDEO
Hapud Kanvar Yatra
हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के मौहम्मदपुर आजमपुर निवासी गौरव त्यागी ददायरा चौराहे से विद्यापीठ चौकी की ओर जा रहे थे, तभी कार में आए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में गौरव बुरी तरह घायल हो गए. उन्हें तुरंत देवनंदनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीओ सिटी अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. फरार चारों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित कर दी गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जमीन में बिना ऑक्सीजन जिंदा रहते हैं सांप? क्या सही में करते हैं खजाने की रक्षा |
    पानी में दिन-रात रहता वाले इकबाल के मदद को आगे अनंत अंबानी, करवाया एयरलिफ्ट |
    अयोध्या: गश्त के दौरान ट्रेलर से टकराई पुलिस की कार, दारोगा की दर्दनाक मौत |
    पाकिस्तान से आई ऐसी हवा कि मॉनसून पड़ गया कमजोर, अब सितंबर में क्या होगा? |
    क्या हर बुखार में डेंगू या स्वाइन फ्लू का टेस्ट करवाना चाहिए? AIIMS के डॉक्टर ने बताया कब है जरूरी |
    राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, लगाया ये आरोप |
    रिटायरमेंट के बाद हो रहे हैं बोर? तो ये काम कर अब भी कमा सकते हैं पैसे |
    जिससे प्यार था, उससे इंगेजमेंट हो गई... फिर मांगा गया दहेज, लॉ स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी, 5 महीने बाद सामने आई पूरी कहानी |
    Quote of the Day: 4 चीजों को कभी न दें जरूरत से ज्यादा महत्व, चाणक्य ने दी है चेतावनी |
    बदल रहा नियम, YouTube की 24 अगस्त से नई पॉलिसी, क्या यूट्यूबर्स की कमाई घटेगी या बढ़ेगी?
    Advertisement