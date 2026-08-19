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जमीन में बिना ऑक्सीजन जिंदा रहते हैं सांप? क्या सही में करते हैं खजाने की रक्षा

जमीन के अंदर सांपों के रहने और गड़े खजाने की रखवाली करने को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं. क्या सांप सच में बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं?  क्या उनका खजाने से कोई संबंध है? चलिए जानते हैं क्या कहते हैं वाइल्डलाइफ SOS के सीनियर प्रेस ऑफिसर और स्नेक एक्सपर्ट श्रेष्ठ पचौरी.

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सांपों के खजाने की रक्षा करने की बात वैज्ञानिक तथ्य नहीं है. ( Photo: ITG)
सांपों के खजाने की रक्षा करने की बात वैज्ञानिक तथ्य नहीं है. ( Photo: ITG)

भारत में सांपों को लेकर कई तरह की कहानियां और मान्यताएं सुनने को मिलती हैं. इनमें से एक बेहद मशहूर बात यह है कि सांप जमीन के अंदर छिपे खजाने की रक्षा करते हैं. कई लोगों का मानना है कि पुराने समय में जमीन के नीचे गड़े सोने-चांदी के खजाने के पास सांप रहते हैं और उनकी रखवाली करते हैं. लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और क्या सांप जमीन के अंदर बिना ऑक्सीजन के लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं?

क्या सांप खजाने की रक्षा करते हैं?
वाइल्डलाइफ SOS के सीनियर प्रेस ऑफिसर और स्नेक एक्सपर्ट श्रेष्ठ पचौरी ने बताया कि सांपों के खजाने की रक्षा करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. यह मुख्य रूप से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं का हिस्सा है. फिल्मों और कहानियों में भी अक्सर सांपों को गड़े हुए खजाने के आसपास दिखाया जाता है, जिससे यह धारणा और मजबूत हुई है.

असल में सांप किसी सोने, चांदी या दूसरे खजाने की कीमत नहीं समझते. उनके लिए ऐसी चीजों का कोई खास मतलब नहीं होता. सांप अपने भोजन, सुरक्षित जगह और प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करते हैं. कई बार अगर किसी पुराने खंडहर, कुएं, तहखाने या जमीन के अंदर किसी जगह पर सांप दिखाई दे जाए, तो लोग उसे खजाने से जोड़ देते हैं. जबकि वहां सांप के होने की वजह कुछ और हो सकती है.

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फिर जमीन के अंदर सांप क्यों मिलते हैं?
स्नेक एक्सपर्ट श्रेष्ठ पचौरी ने बताया कि सांपों की कई प्रजातियां जमीन के अंदर बिलों, दरारों और दूसरी सुरक्षित जगहों में रहती हैं. ऐसी जगह उन्हें तेज गर्मी, ठंड और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है. कई बार सांप खुद बिल नहीं बनाते, बल्कि चूहों या दूसरे जानवरों के बनाए हुए पुराने बिलों में चले जाते हैं. अगर किसी जगह भोजन आसानी से मिल रहा हो और वहां छिपने की अच्छी जगह हो, तो सांप उस स्थान पर काफी समय तक रह सकता है. इसी वजह से खेतों, पुराने मकानों, पत्थरों के ढेर और जमीन की दरारों में भी सांप मिल सकते हैं.

क्या सांप बिना ऑक्सीजन जिंदा रह सकता है?
अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर. सांप बिना ऑक्सीजन के लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते. सांप भी दूसरे जीवों की तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं. हालांकि सांपों में ऐसी कुछ शारीरिक खूबियां जरूर होती हैं, जिनकी वजह से वे कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों को इंसानों की तुलना में बेहतर तरीके से सह सकते हैं. उनकी सांस लेने और शरीर की ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया कई परिस्थितियों में धीमी हो सकती है.

ठंडे वातावरण में सांपों का शरीर भी धीमी गति से काम करता है. ऐसे समय में उनकी ऊर्जा की जरूरत कम हो सकती है. यही कारण है कि वे लंबे समय तक बिना खाना खाए रह सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सांप पूरी तरह ऑक्सीजन रहित जगह पर महीनों या सालों तक जिंदा रह सकता है.

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बंद जमीन में कितनी देर रह सकता है सांप?
स्नेक एक्सपर्ट ने बताया कि यह बात सांप की प्रजाति, तापमान, नमी, शरीर की स्थिति और वहां उपलब्ध हवा पर निर्भर करती है. जमीन के अंदर मौजूद हर जगह पूरी तरह बंद नहीं होती. मिट्टी में छोटे-छोटे खाली स्थान और दरारें होती हैं, जिनसे हवा का कुछ आदान-प्रदान हो सकता है. इसलिए अगर कोई सांप जमीन के अंदर किसी बिल में दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है. आमतौर पर वहां किसी न किसी रूप में हवा मौजूद होती है.

क्या सांप खजाने के पास इसलिए रहते हैं?
सांपों के खजाने की रक्षा करने की बात वैज्ञानिक तथ्य नहीं है. अगर किसी पुराने घर या जमीन में सांप मिल जाए, तो उसके पीछे ज्यादा संभावित कारण सुरक्षित बिल, भोजन की उपलब्धता, नमी या आसपास का वातावरण हो सकता है. इसलिए अगली बार अगर कोई कहे कि जमीन के अंदर सांप मिला है, तो वहां जरूर खजाना होगा, तो इस बात पर तुरंत भरोसा न करें. सांप का जमीन के अंदर होना और खजाने का वहां होना, दोनों का आपस में कोई वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है.

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