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रिटायरमेंट के बाद हो रहे हैं बोर? तो ये काम कर अब भी कमा सकते हैं पैसे

रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप थक हार के बैठ जाएं. आप दोबारा से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं. अगर आप भी 50 के बाद भी कमाई करना चाहते हैं, तो ये करियर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. 

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रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये काम.
रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये काम.

क्या 50 साल के बाद आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है? आप कोई काम नहीं कर सकते हैं ? तो ये गलत है. सालों की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद भी अगर आप खाली नहीं बैठना चाहते हैं और आगे भी काम जारी रखना चाहते हैं, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेहद खास हो सकता है. इससे न केवल आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं, बल्कि आपका दिमाग भी एक्टिव और तरोताजा रहता है. तो चलिए जान लेते हैं, इनके बारे में. 

कॉर्पोरेट या लीगल कंसल्टेंट

अपनी फील्ड के सालों के एक्सपीरियंस को कंपनी के साथ शेयर करने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है. कंपनी में रहते हुए, इतने सालों तक काम करते हुए किन परेशानियों का सामना करनाव होता है ये अनुभव शेयर करें. कई प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप्स और एनजीओ सीनियर एक्सपर्ट्स को प्रोजेक्ट बेस्ड सलाह देने के लिए अच्छी फीस देती हैं.

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टीचिंग या ऑनलाइन ट्यूशन

इसके साथ ही अगर आपको पढ़ाने का शौक है, तो आप होम ट्यूशन, कोचिंग या ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं. इससे न केवल आपका नॉलेज दोबारा से रिवाइज होगा बल्कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं.

कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग

अगर आपको लिखना पसंद है, तो आपके अपने जीवन के अनुभव को किताबों या लेख में उतार सकते हैं. आप चाहे तो किसी फ्रीलांस राइटिंग के लिए या किसी चैनल के लिए लिखना शुरू कर सकते हैं. 

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फ्रीलांस ट्रांसलेटर या कंटेंट एडिटर

वहीं, अगर हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा पर अच्छी पकड़ है तो घर बैठे किसी पब्लिकेशन हाउस या मीडिया पोर्टल्स के लिए ट्रांसलेशन और एडिटिंग का काम कर सकते हैं.

इवेंट या टूर गाइड

ट्रैवल के शौकीन लोगों या जिनका घर ऐसी जगह है, जो बेहद फेमस है और आपको अपने शहर के इतिहास, पर्यटन और खाने-पीने की जगहों की बेहतरीन जानकारी है तो लोकल टूर गाइड बनकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. 

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