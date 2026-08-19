Quote of the Day: 4 चीजों को कभी न दें जरूरत से ज्यादा महत्व, चाणक्य ने दी है चेतावनी

Quote of the Day: आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी जीवन से जुड़ी कई अहम बातें समझाती हैं. उनका मानना था कि इंसान की तरक्की सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही लोगों और सही आदतों का साथ मिलने से भी होती है. अगर व्यक्ति गलत संगत, गलत सलाह या ऐसे रिश्तों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगे जो उसके लिए नुकसानदायक हैं, तो इसका असर उसके सुख-चैन और भविष्य पर पड़ सकता है. चाणक्य नीति में कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से बचने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार किन चीजों से सावधान रहना चाहिए.

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दया के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं

चाणक्य के अनुसार ऐसा धर्म किसी काम का नहीं, जिसमें दया और करुणा का भाव न हो. केवल धार्मिक होने का दिखावा करने के बजाय इंसान के व्यवहार में मानवता और दूसरों के प्रति संवेदना दिखाई देनी चाहिए.इसलिए धर्म के नाम पर केवल आडंबर को महत्व देने के बजाय उसके मूल भाव को समझना जरूरी है.

अयोग्य गुरु से शिक्षा लेने से बचें

चाणक्य कहते हैं कि गुरु या शिक्षक के पास स्वयं पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए. जो व्यक्ति खुद किसी विषय की सही जानकारी नहीं रखता, वह दूसरों को सही दिशा नहीं दिखा सकता.ऐसे में किसी से सिर्फ इसलिए सीखना उचित नहीं है क्योंकि वह गुरु की भूमिका में है. उसकी योग्यता और ज्ञान को भी समझना जरूरी है.

हर समय गुस्सा करने वाले व्यक्ति से रहें सावधान

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घर और रिश्तों में शांति के लिए आपसी समझ और संयम बहुत जरूरी है. चाणक्य के अनुसार अगर जीवनसाथी का स्वभाव हर बात पर क्रोध करने वाला हो, तो इससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है. ऐसी स्थिति में पहले बातचीत और समझदारी से समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हालात लगातार बिगड़ते रहें, तो भविष्य को ध्यान में रखकर सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर है.

स्नेहहीन रिश्तों से दूरी बनाना बेहतर

हर रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति आपका हितैषी हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, जरूरत पड़ने पर आपका फायदा उठा सकते हैं.चाणक्य की सीख है कि ऐसे लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने के बजाय उनसे उचित दूरी बनाए रखना बेहतर है.

शरीर और जीवनशैली का भी रखें ध्यान

चाणक्य ने यह भी बताया है कि जरूरत से ज्यादा यात्रा और लगातार शारीरिक मेहनत शरीर को कमजोर कर सकती है. इसी तरह जीवन में संतुलन की कमी भी व्यक्ति पर बुरा असर डाल सकती है.इसलिए काम के साथ आराम, सही दिनचर्या और अपनी क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है.

चाणक्य नीति की इन बातों का सार यही है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर रिश्ते और हर परिस्थिति को आंख बंद करके महत्व नहीं देना चाहिए. सही और गलत के बीच फर्क समझकर लिया गया फैसला ही व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है.

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