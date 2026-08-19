scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अयोध्या: गश्त के दौरान ट्रेलर से टकराई पुलिस की कार, दारोगा की दर्दनाक मौत

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में देर रात गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों की कार गिट्टी लदे ट्रेलर से टकरा गई. रायबरेली मार्ग पर नऊवा कुआं के पास हुए हादसे में 28 वर्षीय उपनिरीक्षक आकाश यादव की मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

Advertisement
X
दारोगा आकाश यादव, जिनकी हादसे में चली गई. (Photo: ITG)
दारोगा आकाश यादव, जिनकी हादसे में चली गई. (Photo: ITG)

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक उपनिरीक्षक (SI) की मौत हो गई, जबकि एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा रायबरेली मार्ग पर नऊवा कुआं के पास हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी रात में गश्त पर निकले थे. इसी दौरान उनकी कार सड़क पर गिट्टी लदे ट्रेलर से जा भिड़ी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने कार में फंसे दोनों जवानों को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने 28 वर्षीय उपनिरीक्षक आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं, 27 वर्षीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनका अस्पताल में इलाज जारी है.

हादसे के बाद पुलिस वाहन के उड़े परखच्चे. (Photo: ITG)

जौनपुर के रहने वाले थे आकाश यादव
बताया गया कि मृतक उपनिरीक्षक आकाश यादव मूल रूप से जौनपुर जिले के रहने वाले थे। .हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. दुर्घटना के बाद पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है.

सम्बंधित ख़बरें

साधु-संत भी बने यात्रा का हिस्सा.(File Photo: ITG)
500 वर्षों बाद पहली बार रामलला ने किया झूला विहार, निकली भव्य पालकी यात्रा
श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब(screengrab ITG)
सावन में अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या
ayodhya sees over 35 lakh
सावन में रामनगरी अयोध्या बनी आस्था का महासंगम केंद्र
Monkeys snatched money from woman's hand (Photo: Screengrab)
अयोध्या में केला खिलाकर बंदर से छुड़ाए 42 हजार रुपये!
Ayodhya Cyber Police Bribed Sikar
राजस्थान में रिश्वत लेने पहुंचे अयोध्या के 4 पुलिसवाले, अरेस्ट; सस्पेंड
Advertisement

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटना किस वजह से हुई और ट्रेलर सड़क पर किस स्थिति में खड़ा या चल रहा था. पुलिस दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी भी जुटा रही है. हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत से विभाग में शोक का माहौल है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    राहुल गांधी ने जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, लगाया ये आरोप |
    HOLD HOLD HOLD रिटायरमेंट के बाद हो रहे हैं बोर? तो ये काम कर अब भी कमा सकते हैं पैसे |
    जिससे प्यार था, उससे इंगेजमेंट हो गई... फिर मांगा गया दहेज, लॉ स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी, 5 महीने बाद सामने आई पूरी कहानी |
    Quote of the Day: 4 चीजों को कभी न दें जरूरत से ज्यादा महत्व, चाणक्य ने दी है चेतावनी |
    बदल रहा नियम, YouTube की 24 अगस्त से नई पॉलिसी, क्या यूट्यूबर्स की कमाई घटेगी या बढ़ेगी? |
    सपा-कांग्रेस को गहरी चोट देने की तैयारी में BJP, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए 'चक्रव्यूह'! |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    महिला के पेट में छोड़े ग्लव्स और नैपकीन, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही |
    केला खिलाकर बंदर से छुड़ाए 42 हजार रुपये, अयोध्या पुलिस की सूझबूझ ने महिला को वापस दिलाई पाई-पाई |
    कोलकाता के होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, 9 लोगों की हुई मौत
    Advertisement