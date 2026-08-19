अयोध्या: गश्त के दौरान ट्रेलर से टकराई पुलिस की कार, दारोगा की दर्दनाक मौत

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक उपनिरीक्षक (SI) की मौत हो गई, जबकि एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा रायबरेली मार्ग पर नऊवा कुआं के पास हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी रात में गश्त पर निकले थे. इसी दौरान उनकी कार सड़क पर गिट्टी लदे ट्रेलर से जा भिड़ी.

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टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने कार में फंसे दोनों जवानों को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने 28 वर्षीय उपनिरीक्षक आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं, 27 वर्षीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनका अस्पताल में इलाज जारी है.

हादसे के बाद पुलिस वाहन के उड़े परखच्चे. (Photo: ITG)

जौनपुर के रहने वाले थे आकाश यादव

बताया गया कि मृतक उपनिरीक्षक आकाश यादव मूल रूप से जौनपुर जिले के रहने वाले थे। .हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. दुर्घटना के बाद पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है.

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फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटना किस वजह से हुई और ट्रेलर सड़क पर किस स्थिति में खड़ा या चल रहा था. पुलिस दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी भी जुटा रही है. हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत से विभाग में शोक का माहौल है.

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