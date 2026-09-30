CEC ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन पड़ा भारी, कांग्रेस के 20 कार्यकर्ताओं पर FIR... 6 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ा है. पुलिस ने करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

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इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार के घर के गेट और दीवार पर काले रंग से नारे लिखे गए थे. यह मामला सोमवार को आगरा के विजय नगर इलाके का है. कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की ओर से चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के देशव्यापी विरोध का हिस्सा था.

6 कांग्रेस नेता गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों में कांग्रेस नेता अनिल यादव, मुकेश धनगर, मनोज गौड़, राजेश कुमार, राजा गौतम और पंकज चौधरी शामिल हैं. सभी को मंगलवार को जेल भेज दिया गया.

मामले में हरिपर्वत थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने यह कार्रवाई सब-इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता की लिखित शिकायत के आधार पर की. शिकायत में आठ नामजद लोगों के अलावा 15 से 20 अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जिक्र है.

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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई हैं. इनमें हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने जैसी धाराएं शामिल हैं. इसके अलावा दंगा करने, घर में घुसने, धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने की धाराएं भी लगाई गई हैं.

कांग्रेस बोली- गलत धाराएं लगाई गईं

कांग्रेस के आगरा शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ प्रदर्शन से जुड़ी धाराओं तक सीमित रहना चाहिए था. अमित सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कई गलत धाराएं लगा दी हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल इन धाराओं को हटाने की मांग करेगा.

यह पूरा मामला चुनाव आयोग और SIR को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है. कांग्रेस ने हाल के दिनों में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किए हैं. पार्टी उनके इस्तीफे की मांग भी कर रही है.

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28 सितंबर को आगरा में प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के घर के गेट और दीवार पर काले स्प्रे से नारे लिखे थे. प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए थे. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं, SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद जारी है. चुनाव आयोग ने अपने फैसलों में किसी संस्थागत टूट की बात से इनकार किया है. आयोग का कहना है कि अलग-अलग राय संस्थागत चर्चा का सामान्य हिस्सा हैं और SIR से जुड़े फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी मिली थी.





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