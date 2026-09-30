हाईजैकिंग की आशंका में प्लेन की सऊदी में लैंडिंग, दुबई से इजरायल जा रहा था विमान

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक कमर्शियल फ्लाइट के इमरजेंसी सिग्नल ने हड़कंप मचा दिया. विमान ने सऊदी अरब के ऊपर से गुजरते हुए अचानक अपना रास्ता बदला और इमरजेंसी सिग्नल भेजा. इसके बाद विमान के हाईजैक होने या किसी तरह के गैरकानूनी हस्तक्षेप की आशंका पैदा हो गई. हालांकि, बाद में विमान ने सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली.
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, विमान ने सबसे पहले 7700 स्क्वॉक कोड भेजा था. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य इमरजेंसी का संकेत होता है. इसके कुछ ही देर बाद विमान की तरफ से 7500 कोड भेजा गया. 7500 कोड का मतलब हाईजैकिंग या किसी तरह का गैरकानूनी हस्तक्षेप होता है. इसके बाद विमान के सऊदी अरब की तरफ मुड़ने की जानकारी सामने आई.
ताबुक एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की इस फ्लाइट ने कुछ ही देर बाद सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर ली. इससे पहले फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स पर विमान ताबुक एयरपोर्ट के पास दिखाई दे रहा था. लैंडिंग के बाद विमान फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स पर नजर नहीं आया.
इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि विमान से इमरजेंसी और गैरकानूनी हस्तक्षेप वाला सिग्नल भेजे जाने की वजह कथित तौर पर फ्लाइट में मौजूद पायलटों के बीच हुआ विवाद हो सकता है. हालांकि, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.
इजरायली फाइटर जेट्स भी हुए एक्टिव
घटना के बाद इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को विमान की तरफ रवाना किए जाने की जानकारी सामने आई. सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, इजरायली फाइटर जेट्स को विमान की निगरानी के लिए भेजा गया था.
वहीं, हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी कंसल्टेशन की. विमान में करीब 180 यात्रियों के सवार होने की जानकारी है.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि फ्लाइट में पायलटों के बीच आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था. इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि विमान के ताबुक में उतरने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर ज्यादा साफ हो सकेगी.