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स्कूल बस में छिपा था 5 फीट का सांप, ड्राइवर ने देखा तो रोक दी बस... रेस्क्यू के बाद बच्चे करने लगे डांस

स्कूल की बस में बच्चे घर जाने के लिए बैठे थे. बस स्टार्ट होने ही वाली थी कि ड्राइवर की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी, जिसे देखकर उसके भी होश उड़ गए. बस के अंदर करीब 5 फीट लंबा सांप छिपा था. बच्चों में डर फैल गया, लेकिन रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. रेस्क्यू के बाद बस में ही बच्चे डांस करने लगे.

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ड्राइवर सीट के नीचे दिखा सांप (Photoscreengrab)
ड्राइवर सीट के नीचे दिखा सांप (Photoscreengrab)

पाली जिले के देसूरी में मंगलवार को एक प्राइवेट स्कूल की बस में सांप घुसने से हड़कंप मच गया. बस में बैठे बच्चे घबरा गए. हालांकि समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ और स्नेक रेस्क्यूअर की तत्परता से सांप को पकड़ लिया गया. सांप के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे बस में ही नाचने लगे, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

देसूरी के एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को वापस घर छोड़ने के लिए तैयार थी. बच्चे बस में बैठ चुके थे. जैसे ही बस चालक ने बस स्टार्ट की, उसकी नजर ड्राइवर सीट के पास पर पड़ी. सीट के पास सांप को देखकर ड्राइवर के होश उड़ गए. उसने तुरंत बस चलाने से मना कर दिया और बच्चों को शांत रहने को कहा.

pali snake found inside private school bus rescue

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बस में सांप होने की खबर फैलते ही बच्चों में घबराहट फैल गई. स्कूल के छोटे बच्चे डर के मारे रोने लगे. स्कूल प्रबंधन ने तुरंत सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट को सूचना दी. सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यूअर हनी सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने बिना देर किए बस में घुसकर ड्राइवर सीट के पास छिपे सांप को देखा और हनी सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पूंछ से पकड़ा और जोर से खींचकर बाहर निकाला. यह करीब पांच फीट लंबा सफेद रंग का सांप था. हनी सिंह ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

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सांप के रेस्क्यू होते ही बस में बैठे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई. डर के मारे सहमे बच्चे खुशी से झूम उठे. बच्चे सीटों पर खड़े होकर नाचने लगे. ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई मैच जीत लिया हो. बच्चों के चेहरे पर आई यह खुशी देखते ही बन रही थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. ड्राइवर ने पूरे मामले में सतर्कता दिखाई. वहीं स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यूअर हनी सिंह की सराहना की है.

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