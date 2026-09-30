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Kala Chana Chaat: भूल जाएंगे समोसे-पकौड़े! घर में रखे काले चने से बनाएं हाई प्रोटीन पानी वाली चाट, तीखा-चटाकेदार पानी बढ़ाएगा टेस्ट

Kala Chana Chaat: अगर आपको भी चाट खाना पसंद है तो क्यों न सुबह और शाम के नाश्ते में आप चाट का लुत्फ उठाएं. सुनकर हैरानी होगी लेकिन यहां हम आपको एक ऐसी चाट की रेसिपी बता रहे हैं जो प्रोटीन, फाइबर और ढेरों विटामिन्स से भरपूर है इसलिए ये सेहत और स्वाद दोनों में ही नंबर वन है.

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काला चना चाट (Photo: ITG)
काला चना चाट (Photo: ITG)

Kala Chana Chaat: जब भी कुछ चटपटा, तीखा और चटाकेदार खाने का मन करता है तो सबसे पहले चाट का ही नाम जुबान पर आता है. लेकिन अगर आप अनहेल्दी फ्राइड चाट खाने के बजाय कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो पेट के लिए हल्का हो, प्रोटीन से भरपूर हो और स्वाद में भी नंबर वन हो तो पानी वाली काला चना चाट आपके लिए बेस्ट चॉइस है.

पुरानी दिल्ली और यूपी के ठेले-रेहड़ी पर मिलने वाली यह रसीली पानी वाली चाट स्वाद में इतनी जबरदस्त होती है कि इसके तीखे-खट्टे पानी की एक घूंट ही आपका मूड तरोताजा कर देगी. उबले हुए काले चने, ताजी हरी सब्जियां, इमली-पुदीने का चटपटा पानी और भुने मसालों का मेल इस चाट को बेहद खास बनाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और लाजवाब रेसिपी.
 

सामग्री 
250 ग्राम - काले चने
3 - आलू
1 - कटा हुआ प्याज
2 - कटे हुए टमाटर
1/4 कप - कच्चा आम
1 छोटा चम्मच - नींबू का रस
1 1/2 छोटा चम्मच - नमक
1 छोटा चम्मच - लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच - काला नमक
1 छोटा चम्मच - भुना जीरा पाउडर
1 छोटा चम्मच - दही वड़ा मसाला
1 छोटा चम्मच - चाट मसाला
1 कप - हरा धनिया
1/2 कप - पुदीने के पत्ते
1/2 कप - इमली का पानी
5 - हरी मिर्च
1 इंच - अदरक
1 छोटा चम्मच - नींबू का रस
1 छोटा चम्मच - लाल मिर्च पाउडर
2 छोटे चम्मच - भुना जीरा पाउडर
1 1/2 छोटा चम्मच - चाट मसाला
1/2 छोटा चम्मच - काला नमक
1/2 छोटा चम्मच - स्वादानुसार नमक

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बनाने की विधि:

भीगे हुए काले चनों को कटे हुए आलू के साथ प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा नमक और 2 कप पानी डालकर 4-5 सीटी आने तक अच्छी तरह उबाल लें. चने एकदम सॉफ्ट होने चाहिए. उबलने के बाद चनों को ठंडा होने दें.

एक बड़े बाउल में 2 कप ठंडा पानी लें. इसमें इमली का पल्प, हरी पुदीना चटनी, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

अब इसी चटपटे पानी में उबले हुए काले चने, कटे हुए उबले आलू, बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डालें.

सभी चीजों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं ताकि चने और सब्जियां तीखे-खट्टे पानी और मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लें.

ऊपर से ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ी-सी बारीक सेव या भुजिया छिड़कें.

तैयार है आपकी एकदम ठंडी-ठंडी, तीखी और चटपटी पानी वाली काला चना चाट! इसे कटोरी में पानी के साथ ही परोसें और चम्मच से मजे से खाएं.

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