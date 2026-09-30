Mangal Gochar 2026: अगले 43 दिन तक 5 राशियां रहेंगी मालामाल, मंगल लाएंगे अच्छे दिन!

Mangal Gochar 2026: द्रिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि और भाई का कारक माना जाता है. जब भी मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो जातकों के जीवन में उत्साह और कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ऊर्जा के कारक मंगल देव जल्द ही अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे अगले 45 दिनों तक विराजमान रहेंगे.

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मंगल का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा. इन 45 दिनों के दौरान विशेष तौर पर 5 भाग्यशाली राशियों को करियर, व्यापार, संपत्ति और आर्थिक मामलों में बंपर लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर से किन राशियों के दिन बदलने वाले हैं:

मेष राशि (Aries)

मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, ऐसे में कर्क राशि में उनका गोचर आपके लिए अड़चनों को दूर करने वाला साबित होगा. यदि आप लंबे समय से कोई नया मकान, जमीन या वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इन 45 दिनों में आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके साहस और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी, जिससे अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

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वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर संवाद और पराक्रम भाव को मजबूत करेगा, जिससे आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारियों (Partnership) से जबरदस्त मुनाफा मिल सकता है. भाई-बहनों के सहयोग से कोई अटका हुआ पुराना काम पटरी पर आ जाएगा. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

कर्क राशि (Cancer)

मंगल आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके भीतर गजब की ऊर्जा और मानसिक दृढ़ता देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. आपके फैसलों की लोग तारीफ करेंगे. हालांकि इस दौरान स्वभाव में थोड़ा उग्रपन आ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मंगल आपकी राशि के भी स्वामी हैं. कर्क राशि में उनका गोचर आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा, जिससे किस्मत हर कदम पर आपका साथ देगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों या उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों के लिए यह 45 दिन बेहद अनुकूल रहेंगे. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक साबित होंगी. लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

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मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आय के नए स्रोत खोलने के साथ-साथ रचनात्मक क्षेत्रों में बड़ी सफलता दिलाएगा. शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने से घर में उल्लास का माहौल रहेगा. आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे.

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