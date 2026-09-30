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भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या, घर में मिली डेडबॉडी... नौकर गायब

भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरजनगर में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में करीब दो दिन पहले घर पर रखे गए नए नौकर पर शक जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से गायब है.

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रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल. (Photo: ITG)
रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या से सनसनी फैल गई है. राजधानी के रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरजनगर में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है.

नए नौकर पर शक, वारदात के बाद से गायब
जानकारी के मुताबिक राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ सूरजनगर स्थित घर में रहते थे. घर के अंदर ही उनका शव मिला. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि उनकी हत्या गला रेतकर की गई है. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

पुलिस की शुरुआती जांच में घर पर काम करने वाले एक नौकर पर शक जताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि राकेश अग्रवाल के घर पर करीब दो दिन पहले ही एक नया नौकर रखा गया था. वारदात के बाद से यह नौकर घर से गायब है. इसी वजह से पुलिस की जांच की दिशा फिलहाल उस नौकर के इर्द-गिर्द घूम रही है.

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हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घर में काम करने वाले नौकर की राकेश अग्रवाल से क्या बातचीत या विवाद हुआ था और वह वारदात के बाद कहां गया. पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

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घटनास्थल से पुलिस ने जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. हत्या के पीछे लूट, आपसी विवाद या किसी अन्य वजह की आशंका है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. हालांकि अभी हत्या की वजह और आरोपी को लेकर पुलिस ने कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं रखी है. 

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