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'युवा शक्ति को बर्बाद कर रहा माफिया तंत्र', गोरखपुर में CM योगी का विपक्ष पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया तंत्र और नशे की लत को युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया. उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व सरकारों ने युवाओं के हित में कुछ नहीं किया. सीएम योगी ने युवाओं को खेलों से जुड़ने और स्मार्टफोन की लत से बचने की सलाह दी. इस दौरान उन्होंने नई युवा नीति जल्द लाने का भी ऐलान किया.

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योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति लाने का ऐलान भी किया. (Photo- ITGD)
योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति लाने का ऐलान भी किया. (Photo- ITGD)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया तंत्र, नशे की लत और विपक्ष की राजनीति पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने माफिया संस्कृति को युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया. सीएम योगी ने युवाओं को खेलों से जुड़ने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का भी संदेश दिया.

सीएम योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे थे. यहां उन्होंने  पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्ष पर निशाना साधा.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था. आज जो लोग युवा-युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था, ये सिर्फ आपका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं.'

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उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए आगे कहा, 'आपके हितों के लिए जब इनको मौका मिला था सत्ता में रहने का, तब इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया.'

'माफिया प्रवृत्ति से युवा शक्ति को पहुंचती है सबसे बड़ा नुकसान'

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति! वो शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया. अगर वो माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा.'

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उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा शक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ खेल संस्कृति को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार कोशिश कर रही है.

जल्द आएगी नई युवा नीति, स्मार्टफोन की लत से दूर रहने की सलाह

सीएम योगी ने युवाओं में बढ़ती स्मार्टफोन की लत पर चिंता जताते हुए कहा कि आज तकनीक का सही इस्तेमाल करने के बजाय स्मार्टफोन युवाओं का समय बर्बाद कर रहा है. खेलों से जुड़कर युवा नशे और गलत आदतों से दूर रह सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Gen-Z को CM योगी ने लिखी पाती, कहा- युवा शक्ति यूपी की सबसे बड़ी पूंजी

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा और क्षमता का सही इस्तेमाल करने के लिए सरकार जल्द ही एक नई युवा नीति लेकर आ रही है. खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया करा रही है.

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