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Gen-Z को CM योगी ने लिखी पाती, कहा- युवा शक्ति यूपी की सबसे बड़ी पूंजी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से नियमित योग और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा है कि संकल्प दृढ़ होने पर बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं.

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योगी की पाती में जेन-Z पर फोकस (Photo- X/Yogi Adityanath)
योगी की पाती में जेन-Z पर फोकस (Photo- X/Yogi Adityanath)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों के नाम पाती आई है. सीएम योगी ने इस पाती में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पांच करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है. Gen-Z पर फोकस इस पाती में सीएम योगी ने कहा है कि आज प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव अवसर दे रही है. जरूरत है कि किशोर और युवा इन अवसरों का लाभ उठाएं.

उन्होंने अपनी पाती में युवाओं को संबोधित करते हुए लिखा कि साथियों, आत्मनिर्माण से राष्ट्रनिर्माण का महती दायित्व आपके कंधों पर है. उन्होंने कहा कि आपकी ऊर्जा, प्रतिभा, अनुशासन एवं संकल्प से ही विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का लक्ष्य साकार होगा. सीएम योगी ने कहा कि यही युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है. युवा अपने संकल्प को राष्ट्रनिर्माण के बड़े लक्ष्य से जोड़ें और उसे मजबूत करने के लिए नियमित योग और व्यायाम को जीवन का अंग बनाएं.

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सीएम योगी ने किशोरावस्था और युवावस्था को जीवन का स्वर्णिम दौर बताते हुए कहा कि तरुणाई अंगड़ाई लेती है और सपने आकार लेते हैं. इस उम्र में व्यक्तित्व का निर्माण होता है. उन्होंने कहा कि इस उम्र में कुछ कर गुजरने की लालसा होती है. सीएम योगी ने अपनी पाती में कहा है कि युवाओं की ऊर्जा न केवल उनका अपना भविष्य बनाती है, बल्कि समाज और देश के भविष्य को भी नई दिशा देती है.

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उन्होंने आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, अपनी युवावस्था में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश दुनिया तक पहुंचाने वाले महापुरुषों के उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत का इतिहास युवाओं के प्रेरणादायी उदाहरणों से भरा पड़ा है. सीएम योगी ने कहा है कि इनका जीवन सिखाता है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प और सामर्थ्य बड़े होने चाहिए.

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मुख्यमंत्री ने खुद अपना उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ और जनसेवा का व्रत लिया, तब से अब तक मेरे सामने भी राष्ट्रसेवा और जनसेवा के यही आदर्श सर्वोपरि रहे हैं. उन्होंने यह भी लिखा है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता. संकल्प जब दृढ़ हों, तो बड़े से बड़े असंभव लक्ष्य भी सिद्ध होते हैं.

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