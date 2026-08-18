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CM योगी की युवाओं को नसीहत, बोले- ड्रग और स्मार्टफोन से दूर रहें युवा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को ड्रग्स और स्मार्टफोन के बढ़ते नशे को लेकर आगाह किया. गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं को जोड़कर नशे से दूर रखा जा सकता है. सीएम ने कहा कि स्मार्टफोन पर बिताए जाने वाले समय का करीब 90 फीसदी हिस्सा फिजूल है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को ड्रग और स्मार्टफोन को लेकर सचेत किया है. उन्होंने कहा कि याद रखना चाहिए, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा, उतना ही नशा से दूर रहेगा. दो प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है. एक नशा वह है, जो ड्रग आदि नशीले पदार्थों के कारण पैदा हुआ है. नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है. हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा. हर एक जागरूक नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए. और, दूसरा स्मार्टफोन का नशा. जितना समय आप स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उसमें से 90 फीसदी फिजूल का है. 10 फीसदी ही मात्र आपके उपयोग का है, बाकी आपके उपयोग के लिए भी नहीं है. 

अगर उसमें से 5-6 घंटे आप बचत कर सकें, उसमें से केवल एक घंटा अपने शरीर के लिए दे सकें, तो स्वस्थ हो जाएंगे. शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा. मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में आप अपना बेहतरीन योगदान दे पाएंगे. मानसिक तनाव से बचे रहेंगे. किसी भी प्रकार की चुनौती से अपने आप को मुकाबला करने के लिए तैयार पाएंगे. 

दरअसल सीएम योगी सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया प्रवृत्ति, युवा शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है. शिक्षा माफिया हो, पेशेवर माफिया, खेल माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया. यदि माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा क्षति युवा शक्ति की होगी. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को बचाने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन सरकार द्वारा बढ़ाई गई खेल संस्कृति को सकारात्मक सोच के साथ सार्थकता प्रदान की जाए.

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पूर्व की सरकारों के एजेंडे में नहीं थे युवा: CM योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों के एजेंडे में खेल और युवाओं के लिए कोई जगह नहीं थी. आज जो लोग युवा-युवा कहकर चिल्ला रहे हैं, वास्तव में उनके एजेंडे में युवा कभी था ही नहीं. यह केवल युवाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं. जब इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला तो उन्होंने युवाओं के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया. तब उन्होंने सबकुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया था. सीएम योगी ने कहा कि ​युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, चाहे वह नकल माफिया हो, शिक्षा माफिया या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. 

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में हम सबने बदलते हुए भारत को देखा है. यहां खेल संस्कृति के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है. खेल के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद व विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग के माध्यम से नई-नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि अभी कॉमनवेल्थ में आपने देखा होगा कि भारत के खिलाड़ियों का जोश हाई था. भारत के खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे, देश के लिए मेडल जीते. उत्तर प्रदेश के भी नौ खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. उनमें से तीन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं. एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं. 
 

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