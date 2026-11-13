जिस थाने में तैनात थे पुलिसकर्मी, उसी में दर्ज हुई FIR: बिजनौर में दारोगा समेत 4 सस्पेंड

बिजनौर में पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करने के आरोप का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि हत्या के प्रयास और जंगल से लकड़ी काटने के मुकदमे में भतीजे को फंसाने का डर दिखाकर दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों ने उसके चाचा से 5 लाख रुपये मांगे. पहले आधी रात को घर पहुंचकर युवक को उठाया, फिर रास्ते में गाड़ी रोककर सौदेबाजी की. सुबह दोबारा चौकी पर बुलाकर पांच लाख रुपये की मांग दोहराई. रकम नहीं देने पर युवक को ऐसे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिसमें हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने की बात कही गई.

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मामला 11-12 नवंबर की रात का है. हरियाणा के पानीपत जिले के पत्थरगढ़ गांव के रहने वाले अमजद मजीदी के मुताबिक, रात करीब 1:30 बजे उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया. बाहर निकले तो चार लोग खड़े थे. उन्होंने खुद को बिजनौर पुलिस का कर्मचारी बताया और कहा कि वे उनके भतीजे हमजा पुत्र कौसर को पकड़ने आए हैं.

पुलिसकर्मियों ने बताया कि हमजा हत्या के प्रयास और जंगल में लकड़ी काटने से जुड़े एक मुकदमे में वांछित है. इसके बाद अमजद ने अपने भाई असगर को हमजा को बुलाने के लिए भेजा. उन्होंने खुद भी फोन करके भतीजे को घर बुला लिया.

अमजद का आरोप है कि चार लोगों में दारोगा कुलवीर सिंह पुलिस की वर्दी में था, जबकि गौरव, विजयपाल और उपेंद्र सादे कपड़ों में थे. हमजा के घर पहुंचते ही वे उसे अपनी निजी कार में बैठाकर ले जाने लगे. अमजद ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी.

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थाने तक पहुंचे चाचा, बोले- भतीजा निर्दोष है, पूछताछ के लिए बुला लेना

अमजद के मुताबिक, वह भी पुलिसकर्मियों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए और पानीपत के सनौली थाने तक पहुंचे. वहां उन्होंने दारोगा कुलवीर सिंह से बात की. अमजद ने कहा कि हमजा इस मामले में शामिल नहीं है. उसकी सलीम के साथ सामान्य बातचीत हुई थी. अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो जब भी बुलाया जाएगा, वह खुद हमजा को चौकी या थाने लेकर पहुंच जाएंगे.

हालांकि, अमजद का आरोप है कि पुलिसकर्मी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा- 'यूपी की तरफ चलो, यमुना पार करने के बाद वहीं बात करेंगे.' इसके बाद अमजद अपने ड्राइवर शफात और चचेरे भाई असगर के साथ अपनी कार से पुलिसकर्मियों की गाड़ी के पीछे चल दिए.

कैराना से पहले सड़क पर रोकी गाड़ी, फिर शुरू हुई मांग

अमजद की शिकायत के मुताबिक, कैराना से पहले एक सड़क पर पुलिसकर्मियों ने अपनी कार रोक दी. इसके बाद दारोगा कुलवीर सिंह ने विजयपाल, गौरव और उपेंद्र को गाड़ी से नीचे उतारकर अमजद से बातचीत करने के लिए कहा.

आरोप है कि यहां विजयपाल ने सीधे पूछा कि हमजा को छोड़ने के लिए कितने रुपये दोगे? इस पर अमजद ने कहा कि जो भी खर्च होगा, उसके लिए 10-20 हजार रुपये दे सकते हैं. लेकिन आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मियों ने यह रकम लेने से इनकार कर दिया और पांच लाख रुपये की मांग रख दी. अमजद ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो उन्हें सुबह सात बजे तक साहनपुर पुलिस चौकी पहुंचने के लिए कहा गया.

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आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने साफ धमकी दी कि अगर पांच लाख रुपये लेकर नहीं पहुंचे तो हमजा को जेल भेज दिया जाएगा.

सुबह फिर चौकी बुलाया, पांच लाख नहीं दिए तो दूसरे केस में फंसाने की धमकी

अमजद के मुताबिक, वह सुबह करीब छह बजे अपने साथी नौशाद और शफात के साथ नजीबाबाद की साहनपुर पुलिस चौकी पहुंच गए. वहां दारोगा कुलवीर सिंह ने उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा. इसमें विजयपाल का मोबाइल नंबर भेजकर उससे बात करने के लिए कहा गया.

इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे विजयपाल, गौरव और उपेंद्र भी चौकी पहुंच गए. आरोप है कि यहां एक बार फिर अमजद से पांच लाख रुपये मांगे गए.

अमजद ने शिकायत में बताया कि जब उन्होंने रुपये देने से मना कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने उनके भतीजे हमजा को दूसरे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. आरोप है कि उनसे कहा गया कि हमजा को ऐसे केस में फंसा दिया जाएगा, जिसमें हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पाएगी.

साथी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली पूरी बातचीत

इस पूरे मामले में एक अहम बात यह भी सामने आई है. अमजद का दावा है कि उनके साथ मौजूद नौशाद ने पुलिसकर्मियों के साथ हुई बातचीत को अपने मोबाइल में चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था.

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शिकायतकर्ता के मुताबिक, रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद 12 नवंबर को उन्होंने लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

जिस थाने में तैनात थे, उसी थाने में दर्ज हुई FIR

मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिन पुलिसकर्मियों पर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगा है, उनके खिलाफ नजीबाबाद थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया है.

शिकायत के आधार पर दारोगा कुलवीर सिंह, विजयपाल, गौरव और उपेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. वहीं, एसपी ने साहनपुर चौकी इंचार्ज समेत चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.

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