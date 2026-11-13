ओवरस्पीड, ओवरलोड… काजीरंगा में लापरवाही की भेंट चढ़ीं 24 जिंदगियां, आज घटनास्थल जाएंगे CM

असम के काजीरंगा में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. गोलाघाट जिले के रंगाजन इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 20 लोग घायल भी हुए हैं. इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच हुआ. ट्रैवलर बोकाखाट से नगांव की ओर जा रहा था. वहीं, कंटेनर ट्रक अपर असम की तरफ जा रहा था. दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया. कई लोग अंदर ही फंस गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.

27 लोगों की कैपेसिटी वाले ट्रैवलर में सवार थे 45 यात्री

हादसे में ओवरस्पीड और ओवरलोडिंग की आशंका भी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, यात्री वाहन में करीब 45 लोग सवार हो सकते थे. हालांकि, इसकी सही संख्या अभी पता नहीं चली है. वाहन की सीटिंग क्षमता 27 यात्रियों की थी. यानी इसमें तय क्षमता से ज्यादा लोग सवार होने की आशंका है.

गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने बताया कि हादसे के बाद सभी बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. घायलों को निकालने के लिए नौ एंबुलेंस लगाई गईं. घायलों को पहले कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल लोगों को बोकाखाट, गोलाघाट और जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया.

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स्टूडेंट्स से भरी ट्रैवलर की ट्रक से टक्कर, जानें कैसे हुआ एक्सीडेंट असम के काजीरंगा में ट्रक और यात्रियों से भरी टेम्पो-ट्रैवलर की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई. ट्रैवलर में ज्यादातर छात्र सवार थे. कई लोग घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर दुख जताया है. #ATDigital #KazirangaAccident #AssamAccident #AssamNews #RoadAccident #TruckCollision — AajTak (@aajtak) November 13, 2026

हादसे में शामिल ट्रैवलर के चालान का रिकॉर्ड भी सामने आया है. गोलाघाट जिला परिवहन कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इस वाहन को पहले भी कई बार ओवरस्पीडिंग के लिए चालान मिला था. 3 मार्च को जोरहाट में 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 4 हजार रुपये का चालान किया गया था.

इसके अलावा काजीरंगा इलाके में भी तेज रफ्तार के लिए कई चालान काटे गए थे. वाहन पर कुल 12 चालान थे. इनकी रकम 38,500 रुपये बताई गई है. ये सभी चालान जमा किए जा चुके हैं. वहीं, 4 हजार रुपये का एक और चालान बकाया बताया गया है. वाहन का नंबर AS 02 AC 6690 है. इसके ड्राइवर की पहचान अब्दुल मजीद के रूप में हुई है.

कई कॉलेज स्टूडेंट्स की गई जान

इस हादसे में कई कॉलेज स्टूडेंट्स की भी मौत हुई है. वे क्लास खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे. प्रशासन ने अब तक 14 मृतकों की पहचान की जानकारी दी है. इनमें ज्योति माझी, दर्पणा माझी, 12 साल के अनुराग गोआला, ड्राइवर अब्दुल मजीद, हेल्पर सुभाष, राशिद अली, हाफिजा खातून, फरहाना यास्मीन, केआर लोभो, अमजद अली, बुलबुल अली, बेबी करमाकर, दामिनी घटोवार और दीपाली रोंगफार शामिल हैं. बाकी लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

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CM कल जाएंगे घटनास्थल, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर इलाज देना सरकार की पहली प्राथमिकता है. मंत्री रानोज पेगू जल्द काजीरंगा जाएंगे. मुख्यमंत्री खुद शनिवार को घटनास्थल का दौरा करेंगे. पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा पहले से ही मौके पर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया है.

I will visit the accident site tomorrow morning to meet the affected families and ensure they receive every possible support, from medical care for the injured to relief for those who have lost loved ones. They are not alone in this difficult hour. Our prayers are with each of them. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026

हादसे की जांच शुरू, नियमों के उल्लंघन की भी होगी पड़ताल

पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन यह पता लगाएगा कि दोनों वाहनों में से किसी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया था. इसमें तेज रफ्तार और तय क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाने जैसे पहलुओं की जांच होगी. ट्रक के डैशकैम का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें यात्री वाहन तेज रफ्तार में अपनी लेन से दूसरी तरफ जाता दिखाई दे रहा है. हालांकि, हादसे की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी.



रिपोर्ट- पूर्णा विकास बोरा

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