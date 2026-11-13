दिल्ली में जहरीली हवा के असर से मंत्रियों ने दिया वर्क फ्रॉम होम का आदेश, प्रदूषण से बिगड़े हालात

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती एयर क्वालिटी के बीच मंत्रियों ने अपने विभागों के स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने विभागों में आधी वर्कफोर्स को घर से काम करने का निर्देश दिया है. सिरसा के पास एनवायरनमेंट के अलावा फूड एंड सिविल सप्लाई, इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ विभाग भी हैं.

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वहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत अपने सभी विभागों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया है.

एक गवर्नमेंट अधिकारी ने कहा, 'एयर क्वालिटी पर सीएक्यूएम की गाइडलाइंस के मुताबिक, डिपार्टमेंट के हेड वर्क फ्रॉम होम की परमिशन देने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं. आवश्यक सेवाएं इस दायरे में नहीं आएंगी.

दरअसल, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के स्टेज-3 के तहत कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्य सरकारों को पब्लिक, म्युनिसिपल और प्राइवेट ऑफिसों को 50 फीसदी स्टाफ के साथ चलाने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने पर फैसला लेने को कहा है.

ग्रैप का स्टेज-3 तब लागू किया जाता है, जब एक्यूआई 401 से 450 के बीच 'सीवियर' कैटेगरी में पहुंच जाता है. रिवाइज्ड ग्रैप शेड्यूल के अनुसार केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकती है.

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इस बीच, शुक्रवार को भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी रही और शाम 4 बजे एक्यूआई 373 दर्ज किया गया, जो 'वेरी पुअर' कैटेगरी में आता है. पूरे शहर में आसमान में स्मॉग की घनी चादर छाई रहने से विजिबिलिटी कम हो गई और कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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