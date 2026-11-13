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झारखंड में कंधे पर बैठ नदी पार करने चले थे RJD विधायक, एक ने पकड़े थे जूते, गिरे धड़ाम... VIDEO वायरल

विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से RJD विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक एक व्यक्ति के कंधे पर बैठकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों नदी में गिर पड़ते हैं.

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वायरल वीडियो में एक तरफ दलित व्यक्ति के कंधे पर सवार विधायक दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति विधायक का जूता उठाते नजर आ रहा है. (Photo: ITG)
वायरल वीडियो में एक तरफ दलित व्यक्ति के कंधे पर सवार विधायक दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति विधायक का जूता उठाते नजर आ रहा है. (Photo: ITG)

झारखंड के पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से RJD विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक एक व्यक्ति के कंधे पर बैठकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों नदी में गिर पड़ते हैं. खास बात यह है कि वीडियो में विधायक का जूता एक अन्य व्यक्ति उठाते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिसे ओबीसी समाज का बताया जा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने अब राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है.

दरअसल, घासीदाग पंचायत में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक सोमवार देर शाम पहुंचे थे. गांव तक जाने के लिए उन्हें धुरिया नदी पार करनी थी. नदी में घुटने भर पानी होने के बावजूद विधायक एक दलित व्यक्ति के कंधे पर बैठकर नदी पार करने लगे. इसी दौरान नदी की धार में व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और विधायक समेत दोनों पानी में गिर गए. हालांकि, घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

वायरल वीडियो में एक तरफ दलित व्यक्ति के कंधे पर सवार विधायक दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति विधायक का जूता उठाते नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि जूता उठाने वाला व्यक्ति ओबीसी समाज से है. ऐसे में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर राजनीतिक दलों के दावों और जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठने लगे हैं.

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घासीदाग पंचायत की मुखिया अंजू देवी ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक दलित व्यक्ति के कंधे पर बैठकर नदी पार करना विधायक की मानसिकता को दर्शाता है. गांव में लंबे समय से पुल की मांग हो रही है और ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है.

वहीं, बसपा नेता राहुल दुबे ने भी विधायक पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आम लोगों को इलाज के लिए आने-जाने में परेशानी होती है, तब जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं को समझना चाहिए. बीजेपी के पलामू जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने भी इस घटना को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा.

फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक ओर गांव में पुल नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी सामने आई है, तो दूसरी ओर विधायक के नदी पार करने के इस तरीके और वीडियो में दिखाई दे रहे सामाजिक पहलुओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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