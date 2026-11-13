'पास्ता ले लो बेटा, सूप भी मंगवाऊं...', फाइव स्टार होटल में दिव्यांग बच्चों ने चटखारे लेकर खाए व्यंजन, MP कांग्रेस चीफ ने दी पार्टी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी पत्नी रेणुका पटवारी और परिवार के सदस्यों के साथ इंदौर के रेडिसन होटल में दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों के बीच दीपावली मनाई. दिवाली मिलन और स्नेह भोज कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया और त्योहार की खुशियां शेयर कीं.

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इस दौरान जीतू पटवारी ने मीडिया से भी चर्चा की. उन्होंने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट, अवैध शराब के कारोबार और सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने इन मुद्दों पर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को घेरा.

बच्चों के फोन ने याद दिलाई दीपावली की खुशियां

जीतू पटवारी ने बताया कि पिछले साल व्यस्तता के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था. इसके बाद प्रकाश नगर स्थित दृष्टिबाधित बच्चों के आश्रम से फोन आया. बच्चों ने उनसे पूछा, 'भैया, इस बार भूल गए क्या?'

पटवारी के मुताबिक, बच्चों के इसी अपनत्व और भावनात्मक जुड़ाव के कारण इस बार उनके साथ दीपावली मनाने का फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी फाइव स्टार होटल में आकर अच्छा भोजन करें और त्योहार का आनंद लें. कार्यक्रम में उनकी पत्नी रेणुका पटवारी, परिवार के अन्य सदस्य, बेटे-बहुएं और बच्चियां भी शामिल हुईं. देखें VIDEO:-

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रेणुका पटवारी ने कहा कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने से वह खुशी नहीं मिलती, जो इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर मिलती है. उन्होंने कामना की कि इन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के सभी अवसर मिलें.

स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट पर महापौर को घेरा

दिवाली मिलन कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इंदौर का लगातार नंबर वन रहना पूरे शहर के लिए गर्व की बात थी. इसके पीछे नागरिकों और सफाई कर्मचारियों की मेहनत थी.

पटवारी ने आरोप लगाया कि शहर की रैंकिंग में गिरावट प्रशासनिक अक्षमता, महापौर की अकर्मण्यता और नगर निगम परिषद के भ्रष्टाचार का परिणाम है.

उन्होंने जहरीले पानी से हुई मौतों और चैंबर में लोगों की जान जाने जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को अपनी गलती स्वीकार कर शहर से माफी मांगनी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसा करने के बजाय जिम्मेदारों की ओर से अहंकार दिखाया जा रहा है.

बोले- बुलाइए, 30 दिन में 50 प्रतिशत शराब माफिया खत्म कर दूंगा

देवास शराब कांड और प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को लेकर भी जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के साथ सार्वजनिक रूप से भी उन्हें मिलने का आग्रह किया है.

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पटवारी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री उन्हें बुलाते हैं, तो वे 30 दिन में 50 प्रतिशत शराब माफिया का सफाया कर देंगे. उन्होंने कहा कि अवैध शराब का कारोबार रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है.

उनका तर्क था कि डिस्टलरी से दुकानों और दूसरे स्थानों तक शराब पहुंचती है. प्रशासन और पुलिस को भी इसकी जानकारी रहती है. उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री यह निर्णय लें कि जिस थाना क्षेत्र में अवैध या जहरीली शराब बिकेगी, वहां के थाना प्रभारी को एक साल तक निलंबित किया जाएगा. पटवारी के मुताबिक, इससे अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

सोनिया गांधी की किताब पर बोले- प्रधानमंत्री पद छोड़ने का उदाहरण मिलना मुश्किल

सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर पूछे गए सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के अहम पलों और घटनाक्रमों को देश और दुनिया के सामने रखा है.

पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का त्याग करने का उदाहरण मिलना मुश्किल है. विदेश से आकर भारत की बहू बनना और यहां की संस्कृति को आत्मसात करना भी एक दुर्लभ उदाहरण है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को पुस्तक में रखा है. उनके मुताबिक, यही वजह है कि किताब को बड़ी संख्या में पाठक मिल रहे हैं.

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