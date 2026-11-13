VIDEO: हैदराबाद में धार्मिक जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ हाथी, लोगों में मची अफरा-तफरी

तेलंगाना के हैदराबाद में धार्मिक जुलूस के दौरान एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया. मिर्चोवक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एतेबार चौक के पास हुई इस घटना से इलाके में मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई. हाथी के अनियंत्रित होते ही वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए इधर-उधर जाने लगे.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, हाथी एक वार्षिक धार्मिक जुलूस का हिस्सा था. इस पारंपरिक आयोजन में हर साल हाथी को शामिल किया जाता है. जुलूस के दौरान अचानक हाथी का व्यवहार बदल गया और वह कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर हो गया.

यह भी पढ़ें: सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के घर मिला बैंक कर्मी का शव: हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सनसनी, जानें क्या है पूरा मामला

हालांकि, स्थिति ज्यादा देर तक बिगड़ी नहीं. कुछ ही मिनटों में हाथी को दोबारा काबू कर सुरक्षित तरीके से रोक लिया गया. इसके बाद इलाके में हालात सामान्य हो गए.

देखें वीडियो...

कुछ मिनट तक मची रही अफरा-तफरी, सुरक्षित रोका गया हाथी

एतेबार चौक के पास हुई इस घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग घबरा गए थे. हाथी के बेकाबू होने से जुलूस में शामिल लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल बन गया. हालांकि, समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया.

Advertisement

फिलहाल, इस घटना में किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. प्रशासन की ओर से भी नुकसान या हताहतों को लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है.

---- समाप्त ----