बाथरूम जाना है... इतना कहकर पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया आरोपी, बांदा कोर्ट में हड़कंप

एक आरोपी जेल से कोर्ट पहुंचता है. पुलिस की निगरानी में है. कोर्ट परिसर की हवालात में बंद है. सब कुछ ठीक चल रहा है. तभी आरोपी कहता है- बाथरूम जाना है. पुलिसकर्मी उसे बाथरूम जाने देता है. लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आता. पहले पुलिसकर्मी इंतजार करता है. फिर इधर-उधर देखता है. फिर तलाश शुरू होती है. और जब पता चलता है कि आरोपी तो मौके से फरार हो चुका है, तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है.

और पढ़ें

ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा की है. यहां एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद एक आरोपी संजय कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. आरोपी के भागने के बाद अब उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं. मामला 14 अगस्त का है. पुलिस के मुताबिक, खप्टिहा कला गांव का रहने वाला संजय गांजा तस्करी के मामले में आरोपी है. उसके खिलाफ चिल्ला थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है.

यह भी पढ़ें: जाली काटी, पांच दरवाजे पार किए... जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार, सोते रहे जेलकर्मी

जून महीने से वह जेल में बंद था. 14 अगस्त को संजय को कोर्ट में पेशी के लिए जेल से बांदा लाया गया था. कोर्ट परिसर में उसे हवालात में रखा गया था. वहां पुलिसकर्मी उसकी निगरानी में तैनात थे. फिर संजय ने बाथरूम जाने की बात कही. इसके बाद वह पुलिसकर्मी को चकमा देकर वहां से भाग निकला. पुलिसकर्मी को लगा होगा कि आरोपी बाथरूम गया है और वापस आ जाएगा. लेकिन जब काफी समय बीत गया और संजय वापस नहीं लौटा, तो पुलिसकर्मी को शक हुआ. फिर उसकी तलाश शुरू हुई.

Advertisement

सीसीटीवी खंगाले जा रहे, आरोपी की तलाश में जुटीं कई टीमें

कोर्ट परिसर में और आसपास जगहों पर आरोपी की तलाश की गई. लेकिन कहीं पता नहीं चला. मामले की जानकारी सीनियर अफसरों को दी गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दीं. एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर चार पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं. कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. सर्विलांस टीम आरोपी की लोकेशन पता करने में जुटी है. पुलिस आसपास के ठिकानों पर तलाश कर रही है.

आरोपी की तलाश के साथ-साथ अब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच होगी. एसपी ने पुलिस टीम की ड्यूटी और पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. बांदा के ASP शिवराज ने बताया कि आरोपी की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं. सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----