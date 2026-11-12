सपा नेता आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, ED को मिली 4 दिन की रिमांड, कल पूछताछ के लिए लखनऊ लाया जाएगा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनसे पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है. गाजियाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को यह आदेश दिया. अब ED की टीम शुक्रवार को आजम खान को लखनऊ लाएगी. यहां एजेंसी के जोनल ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी. यह पूरा मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. ED इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के इस्तेमाल और पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आजम खान ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. वह इससे जुड़े जौहर ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं. ED का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी कामों के लिए रखे गए पैसे और सामान का इस्तेमाल किया गया.

एजेंसी का कहना है कि, सरकारी ठेके लेने वाले कुछ ठेकेदारों से ट्रस्ट को चंदे के रूप में पैसे मिले. जांच एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि इन पैसों का असली सोर्स क्या था और उनका इस्तेमाल कहां किया गया.ॉ

ED granted a four-day remand of Samajwadi Party leader Azam Khan; he will be brought to Lucknow tomorrow for questioning by the ED. — ANI (@ANI) November 12, 2026

ED ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. एजेंसी ने इन संपत्तियों की कीमत 426.46 करोड़ रुपये बताई थी. इनका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है. ED का कहना है कि उसे इन संपत्तियों पर हुए खर्च के कुछ हिस्से का लीगल सोर्स नहीं मिला.

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किसानों की जमीन से भी जुड़ा है मामला

इस जांच की शुरुआत रामपुर में दर्ज कई FIR से हुई थी. इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन ली गई. किसानों को डराने और दबाव डालकर जमीन के कागजात पर साइन कराने के आरोप भी लगे थे. ED ने इन्हीं मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान 31 अक्टूबर को करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे. उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी. लेकिन जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद 1 नवंबर को गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था.

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अब चार दिन की रिमांड मिलने के बाद ED उनसे यूनिवर्सिटी के निर्माण, ट्रस्ट के खातों और सरकारी पैसों के इस्तेमाल को लेकर सवाल करेगी. एजेंसी पैसों के लेन-देन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका भी समझना चाहती है. कल उन्हें एजेंसी पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर आएगी.

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