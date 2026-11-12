कभी ताइवान में रॉकस्टार थे Nvidia के Jensen Huang, अब दुकानों से हटाई जा रही तस्वीरें, आखिर क्यों?

Jensen Huang Taiwan Controversy: दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग कभी अपने जन्मस्थान ताइवान में किसी रॉकस्टार से कम नहीं थे. वह जब भी ताइवान जाते थे, लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ते थे. दुकानों और रेस्टोरेंट में उनकी तस्वीरें लगी होती थीं. ब्लैक लेदर जैकेट में जेनसन भी किसी रॉकस्टार जैसा ही बिहेव करते रहे हैं.

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लेकिन एक महिला के साथ रिश्ते और चीनी जासूसी से जुड़े आरोपों ने उनकी इस छवि को बड़ा झटका दिया है. अब ताइवान में कुछ लोग उनकी तस्वीरें दुकानों से हटाने की बात कर रहे हैं. जिस शख्स को कभी लोग अपना हीरो मानते थे, उसके प्रति लोगों का नजरिया आखिर क्यों बदल रहा है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. उनकी कंपनी के चिप्स के बिना आज दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के लिए AI सिस्टम तैयार करना मुश्किल है. यही वजह है कि हुआंग को टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है.

बैक टु बैक दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिगड़ी छवि?

लेकिन इन दिनों चर्चा उनके कारोबार या AI की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी की हो रही है. एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग (Alice Huang) के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और महिला पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. FBI इस मामले की जांच कर रही है. एनवीडिया के बोर्ड ने भी इंडिपेंडेंट जांच शुरू की है. इसी बीच एक और खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि हुआंग का दूसरा अफेयर कंपनी में ही काम करने वाली एक महिला के साथ भी रहा है.

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इस विवाद का असर अब उनके जन्मस्थान ताइवान में भी दिखाई देने लगा है. वहां के कई दुकानदार और आम लोग, जो कभी जेनसन हुआंग के बड़े प्रशंसक थे, अब उनके बारे में अलग राय रखने लगे हैं.

ताइवान में कभी किसी रॉकस्टार जैसी थी जेनसन हुआंग की लोकप्रियता

जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान के ताइनान शहर में हुआ था. बचपन में ही वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे, लेकिन उनका अपने जन्मस्थान से जुड़ाव बना रहा. वह कारोबार और टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अक्सर ताइवान आते रहते हैं.

ताइवान में उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय मीडिया ने उनके प्रशंसकों की दीवानगी को 'जेनसनमेनिया' (Jensenmania) नाम दिया था. जब भी वह किसी रेस्टोरेंट, दुकान या बाजार में पहुंचते थे, लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्साहित रहते थे.

ताइपे की कई दुकानों में आज भी उनकी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं. कुछ दुकानदारों के लिए यह गर्व की बात थी कि दुनिया की इतनी बड़ी टेक कंपनी का मालिक कभी उनकी दुकान पर आया था.

लेकिन अब यही तस्वीरें कुछ लोगों के लिए असहजता की वजह बन गई हैं.

दुकानदार बोले- अब पहले जैसी बात नहीं रही, जेनसन की बेदाग छवि थी, अब सब बदल गया

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एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, ताइपे में जेनसन हुआंग की पसंदीदा जगहों में शामिल एक टोफू पुडिंग की दुकान की मालकिन जेन ह्सिएह (Jane Hsieh) के पास भी उनकी तस्वीरें हैं.

70 साल की ह्सिएह ने बताया कि जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद की खबरें सुनकर उन्हें काफी हैरानी हुई. उनके मुताबिक, हुआंग की सार्वजनिक छवि पहले लगभग बेदाग मानी जाती थी. उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि जिस व्यक्ति को लोग इतना पसंद करते थे, उसके बारे में अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं.

उन्होंने कहा कि अगर जेनसन फिर उनकी दुकान पर आते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगी, लेकिन पहले जैसी सहजता शायद नहीं रहेगी. वह उनके साथ शिष्टाचार से पेश आएंगी, लेकिन उनके प्रति भावनाएं पहले जैसी नहीं होंगी.

ताइवान के 72 वर्षीय निवासी जेफ हुआंग ने भी बताया कि कुछ ग्राहक दुकानों से जेनसन की तस्वीरें हटाने का सुझाव दे रहे हैं. उनके मुताबिक, जेनसन पहले बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन निजी जिंदगी के विवाद और कॉरपोरेट जासूसी से जुड़े आरोपों के बाद उनकी छवि को बड़ा झटका लगा है.

हालांकि, ताइवान में हर कोई उनसे नाराज नहीं है. कुछ लोग अब भी उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और मानते हैं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक विवाद के आधार पर नहीं आंकना चाहिए.

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आखिर एलिस हुआंग कौन हैं, जिनसे जुड़ा है पूरा विवाद?

इस पूरे मामले में एलिस हुआंग का नाम सामने आया है. वह चीन में जन्मी एक कारोबारी महिला हैं और सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) से जुड़ी रही हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पहले HSBC के हांगकांग प्राइवेट बैंकिंग कारोबार और चीन के निवेश बैंक CITIC Securities में काम किया था. इसके बाद वह सिंगापुर स्थित मेगास्पीड में डायरेक्टर बनीं.

मेगास्पीड ने खुद को एनवीडिया का क्लाउड पार्टनर बताया था. यही वजह है कि इस मामले ने सिर्फ जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी ही नहीं, बल्कि कंपनी की सुरक्षा और कारोबार को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि एलिस हुआंग चीन की खुफिया एजेंसी के लिए जानकारी जुटा रही थीं. हालांकि, चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. एलिस हुआंग के खिलाफ जासूसी के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं.

ताइवान में 8 बार आईं एलिस हुआंग, अब एंट्री पर लगा प्रतिबंध

इस मामले में ताइवान की सरकार भी सक्रिय हो गई है. ताइवान के अधिकारियों के मुताबिक, एलिस हुआंग ने 2024 और 2025 के दौरान कुल आठ बार ताइवान की यात्रा की थी.

खास बात यह है कि वह चीन में जन्मी होने के बावजूद हांगकांग की पहचान और पासपोर्ट के जरिए ताइवान पहुंची थीं. ताइवान के अधिकारियों ने बताया कि हांगकांग के पासपोर्ट पर वहां प्रवेश करना मुख्य भूमि चीन के पासपोर्ट के मुकाबले आसान होता है.

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ताइवान की गृह मंत्री लियू शिह-फांग (Liu Shyh-fang) ने बताया कि एलिस हुआंग का प्रवेश परमिट रद्द कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब वह ताइवान में एंटर नहीं कर सकेंगी.

सरकार ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं. इमिग्रेशन विभाग भी जांच में पूरा सहयोग करेगा. ताइवान की सरकार यह भी पता लगा रही है कि एलिस हुआंग की यात्राओं के दौरान क्या हुआ था और मेगास्पीड से जुड़े मामलों में कोई सुरक्षा जोखिम तो नहीं था.

2025 का एक वीडियो कैसे बना पूरे विवाद की वजह?

इस विवाद के बीच मई 2025 का एक वीडियो भी चर्चा में है. इसमें जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग ताइपे के एक रेस्टोरेंट में साथ दिखाई देते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और दुनिया भर के मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी. इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनसन और एलिस के बीच रिश्ते को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी जांच की. इस मामले में FBI की जांच का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं जेनसन हुआंग को किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने निशाना तो नहीं बनाया था.

यहां एक अहम बात समझना जरूरी है. किसी व्यक्ति के साथ निजी रिश्ता होना और उसके जरिए किसी देश के लिए जासूसी करना दो अलग बातें हैं. फिलहाल जांच का मकसद यह पता लगाना है कि क्या इस रिश्ते के जरिए एनवीडिया या अमेरिकी नैशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई थी.

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ट्रंप ने Jensen Huang को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि FBI इस मामले की जांच कर रही है. हालांकि, उन्होंने जेनसन हुआंग से बातचीत का भी जिक्र किया. ट्रंप के मुताबिक, उन्हें विश्वास है कि जेनसन को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि जिस महिला के साथ उनका रिश्ता था, वह कथित तौर पर जासूस हो सकती है.

दूसरी तरफ, चीन ने एलिस हुआंग के जासूस होने के आरोपों को खारिज किया है. चीन का कहना है कि ये आरोप बिना किसी ठोस आधार के लगाए जा रहे हैं.

इस तरह इस मामले में तीन अलग-अलग पक्ष हैं. अमेरिकी एजेंसियां जांच कर रही हैं, चीन आरोपों को खारिज कर रहा है और जेनसन हुआंग ने अपने निजी रिश्ते को लेकर माफी मांगते हुए जांच में सहयोग करने की बात कही है.

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