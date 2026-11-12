घर में बिना बिल के कितना सोना रख सकते हैं?

घर में सोना रखना किसे पसंद नहीं होता! कोई शादी के लिए गहने खरीदता है, तो किसी को सोना विरासत में मिलता है. लेकिन जब बात इनकम टैक्स की आती है तो अक्सर सवाल उठता है कि आखिर घर में कितना सोना रखा जा सकता है? क्या इसके लिए बिल होना जरूरी है? क्या तय मात्रा तक सोना रखने पर कोई पूछताछ नहीं हो सकती?

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किसी के भी सोने की ज्वेलरी या गहने रखने की कोई लिमिट नहीं है. बशर्ते वे विरासत सहित इनकम के बताए गए सोर्स से मिले हों. इस बारे में वित्त मंत्रालय का साफ निर्देश है. ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बिना बिल के 500 ग्राम तक सोना रखने की बात कहां से आती है?

घर में सोने की मात्रा को लेकर जिस नियम का अक्सर हवाला दिया जाता है, उसका नाम है सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन नंबर 1916. यह नियम 11 मई 1994 को बना है. इसमें इनकम टैक्स विभाग की तलाशी के दौरान सोने के गहनों को जब्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

इसके मुताबिक, विवाहित महिला से 500 ग्राम तक सोना जब्त नहीं किया जाएगा. अविवाहित महिला से 250 ग्राम तक सोना जब्त नहीं किया जाएगा और परिवार के पुरुष सदस्य से 100 ग्राम तक सोना जब्त नहीं किया जाएगा. भले ही यह पहली नज़र में यह इनकम रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता हो. साथ ही ध्यान रहे कि ये सीमाएं तलाशी के दौरान गहनों की जब्ती से जुड़ी हैं, घर में सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं हैं.

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क्या बिना बिल के भी रख सकते हैं सोना?

इसका जवाब है- हां, लेकिन सोने का सोर्स समझाने की जरूरत पड़ सकती है. वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 की प्रेस रिलीज में साफ किया था कि किसी व्यक्ति के पास सोने के गहने रखने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, बशर्ते सोना आय के समझाए जा सकने वाले सोर्स से हासिल किया गया हो. इसमें विरासत में मिला सोना भी शामिल है.

यानी सोना शादी में मिला हो, माता-पिता या परिवार से विरासत में आया हो, स्त्रीधन हो या अपनी वैध कमाई से खरीदा गया हो, तो उसके सोर्स को दूसरे सबूतों से भी समझाया जा सकता है. हर पुराने गहने का खरीद बिल होना जरूरी नहीं है. हालांकि बिल, बैंक भुगतान का रिकॉर्ड, विरासत से जुड़े कागजात या गिफ्ट के प्रमाण रखना फायदेमंद है.

सबसे जरूरी बात यह है कि 500, 250 और 100 ग्राम को टैक्स-फ्री सोने की सीमा न समझें। ये मात्रा तलाशी के दौरान जब्ती से जुड़ी राहत है. अगर किसी व्यक्ति की घोषित कमाई और उसके पास मौजूद संपत्ति में बड़ा अंतर दिखता है, तो आयकर विभाग या जांच एजेंसी सोने के सोर्स के बारे में सवाल कर सकती है.

कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति घर में कितना भी सोना खरीदकर रख सकता है. इसकी कोई सीमा नहीं है. बस उसने सोना कहां से खरीदा और उसे खरीदने के लिए पैसा कहां से लाया. इस बात का सबूत होना जरूरी है. सोने की लीमिट की जो बात कही जाती है. वह सिर्फ इनकम टैक्स की रेड में बिना बिल के जब्त न होने वाली सोने की मात्रा है.

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