इंटरनेशनल रेसलर, मॉडल को टिकट, कृषि मंत्री का पत्ता कटा... पंजाब के लिए AAP की दूसरी लिस्ट ने चौंकाया

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने इस बार कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है.

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लिस्ट में अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले पहलवान जसकंवर सिंह गिल उर्फ जस्सा पट्टी और पंजाबी एक्ट्रेस-मॉडल सोनिया मान को टिकट दिया गया है. वहीं, संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर और होशियारपुर से सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है.

लेकिन इस लिस्ट का सबसे बड़ा मैसेज मौजूदा विधायकों को लेकर है. AAP ने अपने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं. इनमें पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल हैं. पार्टी ने उनकी जगह उनके रिश्तेदार रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां को लंबी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. यानी मंत्री पद पर रहने के बावजूद खुड्डियां को दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला. पार्टी ने नए चेहरों के साथ पुराने नेताओं के विकल्प भी तलाशे हैं.

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8 विधायकों के टिकट कटे, किसे मिला मौका

AAP की दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा फेरबदल आठ विधानसभा सीटों पर देखने को मिला है. पार्टी ने इन सीटों पर मौजूदा विधायकों की जगह नए उम्मीदवार उतारे हैं.

अमृतसर नॉर्थ: मौजूदा विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की जगह करमजीत सिंह रिंटू को टिकट दिया गया है. कुंवर विजय प्रताप हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं.

पट्टी: मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की जगह पहलवान जसकंवर सिंह गिल उर्फ जस्सा पट्टी को उम्मीदवार बनाया गया है. भुल्लर को मार्च में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल जेल में हैं.

जालंधर सेंट्रल: मौजूदा विधायक रमन अरोड़ा की जगह नितिन कोहली को टिकट दिया गया है.

चमकौर साहिब: मौजूदा विधायक डॉ. चरणजीत सिंह की जगह जसवीर सिंह गढ़ी को उम्मीदवार बनाया गया है. गढ़ी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) छोड़कर AAP में आए हैं. डॉ. चरणजीत सिंह ने 2022 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराया था.

खरड़: पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान की जगह परमिंदर सिंह गोल्डी को टिकट दिया गया है.

लंबी: कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की जगह उनके रिश्तेदार रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां को उम्मीदवार बनाया गया है.

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बठिंडा ग्रामीण: मौजूदा विधायक अमित रतन की जगह गोपाल सिंह को टिकट दिया गया है.

शुतराना: मौजूदा विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर की जगह वनींदर कौर लूंबा को मैदान में उतारा गया है.

जस्सा पट्टी और सोनिया मान जैसे नए चेहरों पर दांव

इस बार AAP ने सिर्फ पुराने चेहरों को बदलने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि चर्चित हस्तियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है. कुश्ती जगत में जस्सा पट्टी के नाम से पहचान रखने वाले जसकंवर सिंह गिल को पट्टी सीट से टिकट मिला है. वह 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे. अब पार्टी ने उन्हें सीधे विधानसभा चुनाव में उतार दिया है. उन्हें मौजूदा विधायक लालजीत सिंह भुल्लर की जगह मौका मिला है.

दूसरी तरफ पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल सोनिया मान को अमृतसर जिले की राजा सांसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. सोनिया मान 23 फरवरी 2025 को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में AAP में शामिल हुई थीं. वह पंजाबी फिल्मों के अलावा हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. सोनिया ने सिद्धू मूसेवाला, मनकीरत औलख और अमृत मान जैसे फेमस पंजाबी सिंगरों के साथ भी काम किया है. इनके ये गाने काफी हिट रहे थे.

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21 हारी हुई सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार

AAP की दूसरी लिस्ट में 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 21 सीटें भी शामिल हैं. पार्टी ने इन सीटों पर अभी से उम्मीदवार उतारकर चुनावी तैयारी तेज कर दी है. जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, जालंधर कैंट, फगवाड़ा, अमृतसर नॉर्थ, मजीठा और खरड़ जैसी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है.

इसके अलावा सुजानपुर से स्वर्ण एस सलारिया, पठानकोट से रोहित स्याल, गुरदासपुर से रमन बहल, दीना नगर से शमशेर सिंह और फतेहगढ़ चूड़ियां से हरजोबनजीत सिंह रंधावा को टिकट दिया गया है. कादियां से गुरिकबल सिंह महल, कपूरथला से दविंदर पाल सिंह रंगा, भोलथ से एडवोकेट हरसिमरन सिंह और शाहकोट से बलवीर सिंह पाला जलालपुर चुनाव लड़ेंगे.

अब तक 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित

AAP ने दूसरी लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इससे पहले पार्टी 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी थी. इस तरह अब तक कुल 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं.

दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक हुई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन उनके काम और प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को जनता के बीच पहुंचने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक ले जाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

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