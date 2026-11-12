रामायण पर थम नहीं रहा 'कृष्ण' का गुस्सा, बोले- गुमराह कर रहे, मसाला फिल्म से की तुलना

नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण: पार्ट 1' में पात्रों के चित्रण और इस हिंदू महाकाव्य की व्याख्या को लेकर काफी बहस छिड़ गई है. जहां फिल्म के भव्य दृश्य, VFX और एक्शन सीक्वेंस ने लोगों का ध्यान खींचा है, वहीं इसके रचनात्मक निर्णयों ने दर्शकों को दो गुटों में बांट दिया है. अब नीतीश भारद्वाज- जो बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं ने भी इस चर्चा में अपनी राय रखी है.

और पढ़ें

फिल्म के दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए, नीतीश भारद्वाज ने इसे एक 'मसाला फिल्म' करार दिया है और युवा दर्शकों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने 'रामायण' की व्याख्या के कई पहलुओं पर भी सवाल उठाए हैं.

'रामायण' को मसाला फिल्म बताया

बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में भगवान कृष्ण के यादगार किरदार के लिए मशहूर नीतीश भारद्वाज ने नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण: पार्ट 1' पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रण और फिल्म निर्माताओं द्वारा ली गई रचनात्मक छूट पर सवाल उठाए हैं. एक्टर का मानना ​​है कि यह फिल्म युवा दर्शकों के मन में हिंदू धर्म, इसके नायकों और भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर गलतफहमियां पैदा कर सकती है.

अपने इंस्टाग्राम पर, भारद्वाज ने दर्शकों को आगाह किया कि वे सिनेमाई प्रस्तुतियों और ऑनलाइन कंटेंट को ऐतिहासिक या धार्मिक तथ्य न मान लें. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे इस महाकाव्य और इसकी विभिन्न व्याख्याओं को समझने के लिए विश्वसनीय साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करें.

Advertisement

उन्होंने लिखा, 'मसाला फिल्म' रामायण युवाओं को गुमराह करती है. यह युवा दर्शकों को हिंदू धर्म, इसके नायकों और खलनायकों, तथा भारत की स्वर्णिम विरासत के बारे में गलत जानकारी देती है. मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे अच्छी तरह से शोध की गई किताबें पढ़ें और केवल सोशल मीडिया या फिल्मों में दिखाई गई बातों को ही सच न मान लें.'

भारद्वाज ने फिल्म के इस सुझाव से भी असहमति जताई कि 'रामायण' का कोई एक लेखक नहीं है. हालांकि वे मानते हैं कि इस महाकाव्य के कई संस्करण मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि महर्षि वाल्मीकि को ही इसका मूल लेखक माना जाना चाहिए.

रामायण के रचियता पर की बात

अपना नजरिया रखते हुए उन्होंने कहा, 'क्या रामायण का केवल एक ही रचयिता है? फिल्म का दावा है कि रामायण का कोई एक रचयिता नहीं है. मेरी राय में, वाल्मीकि ही इसके मूल रचयिता हैं. बाकी संस्करण रचनात्मक और भौगोलिक रूपांतर हैं, जो मूल कथा से कुछ अलग हैं.' फिल्म का एक और पहलू जिसने भारद्वाज का ध्यान खींचा, वह था रावण और उसके वंश का चित्रण. एक्टर ने राक्षस और असुर संस्कृतियों के बीच के अंतर पर सवाल उठाया. उनका तर्क है कि रावण 'राक्षस संस्कृति' का एक प्रमुख प्रतिनिधि था, न कि वह व्यक्ति जिसने तीनों लोकों में 'असुर शासन' स्थापित किया हो.

उन्होंने लिखा, 'कैकेसी और रावण राक्षस थे, असुर नहीं. रावण को राक्षस संस्कृति का एक प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है. एक ऐसी संस्कृति जो भौतिकवाद, वास्तुकला और विज्ञान में उन्नत थी, लेकिन वैदिक संस्कृति की विरोधी थी. रावण ने तीनों लोकों में असुर शासन स्थापित नहीं किया था; लंका में राक्षस शासन था.'

इसके अलावा, भारद्वाज ने फिल्म में रावण की वैदिक शिक्षा और 'अश्वमेध घोड़े' के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने रावण की पारिवारिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसकी मां कैकेसी राक्षस वंश से थीं, जबकि उसके पिता विश्रवा एक ब्राह्मण ऋषि थे. उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या अपने पिता से ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद, रावण वास्तव में वैदिक संस्कृति का पालन करता था.

Advertisement

रावण पर रखा अपना पक्ष

उन्होंने आगे कहा, 'रावण का वैदिक ज्ञान और अश्वमेध घोड़ा: कैकेसी के पिता सुमाली एक राक्षस थे, जबकि उनके पति विश्रवा एक ब्राह्मण ऋषि थे. रावण को अपने पिता से वैदिक ज्ञान तो मिला, लेकिन मेरी राय में, उसने 'शिव-तांडव स्तोत्र' की रचना करने के अलावा कभी वैदिक संस्कृति का पालन नहीं किया. तो फिर, फिल्म में उसने अश्वमेध घोड़े का इस्तेमाल कैसे किया?'

'रामायण: पार्ट 1' के कई पहलुओं की आलोचना करने के बावजूद, भारद्वाज को फिल्म में कुछ बातें अच्छी भी लगीं. उन्होंने विशेष रूप से अरुण गोविल द्वारा निभाए गए राजा दशरथ के किरदार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि गोविल ने इस पात्र के भावनात्मक सफर, खासकर एक पिता के दुख को बहुत गहराई से समझा और पेश किया है. गोविल, जिन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम का मशहूर किरदार निभाया था, इस फिल्म में दशरथ की भूमिका में हैं.

अपनी तारीफ वापस ले ली

इससे पहले, नीतीश भारद्वाज रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' की आलोचना कर चुके हैं. उनका कहना है कि इसमें रावण को जिस तरह दिखाया गया है, वह महाकाव्य के नैतिक ढांचे को बदल देता है और इसके आध्यात्मिक सार को कमजोर करता है. उन्होंने फिल्म के लिए अपनी पहले की गई '100 प्रतिशत ऑस्कर जीत' वाली तारीफ भी वापस ले ली. उनका तर्क है कि VFX फिल्म की दार्शनिक गहराई और सांस्कृतिक मूल्यों की जगह नहीं ले सकते.

---- समाप्त ----