India Oil Import: लड़ रहा था ईरान-US, भारत ने कर दिया खेल, अब नहीं होगा तेल का संकट

अमेरिका और ईरान एक-दूसरे से लड़ते रहे और भारत ने बड़ा खेल कर दिया. दरअसल, नवंबर में भारत को कच्चे तेल की सप्लाई सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते मिली है और ये Iran-US War के शुरू होने के बाद पहली बार है. दूसरी ओर भारत का रूस से तेल आयात कम हुआ है. बता दें कि युद्ध के चलते गहराई मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच Hormuz Strait बुरी तरह बाधित हुआ था और इसका असर दुनिया के तमाम तेल आयात पर निर्भर देशों पर देखने को मिला था. इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर साउथ कोरिया और भारत तक शामिल थे. हालांकि, भारत ने अपने तेल इंपोर्ट के डेस्टिनेशंस में विविधता लाकर संकट को कम करने में सफलता पाई.

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रोज 21 लाख बैरल तेल आया

ब्लूमबर्ग ने केप्लर के आंकड़ों को हवाला देते हुए बताया है कि नवंबर में अब तक भारत को होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते रोजाना औसतन 21 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई मिली है और ये आंकड़ा अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर के लगभग करीब है. दरअसल, ईरान युद्ध तेज होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी. अप्रैल में होर्मुज के रास्ते भारत को रोजाना सिर्फ 2.47 लाख बैरल तेल मिल पा रहा था, युद्ध की शुरुआत से पहले फरवरी में यह 28 लाख बैरल रोजाना था, लेकिन युद्ध के बाद से ही जहाजों पर होने वाले हमलों के कारण इस समुद्री रास्ते से तेल की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी.

दुनिया के लिए क्यों जरूरी है Hormuz?

ईरान के कंट्रोल वाले होर्मुज स्ट्रेट में युद्ध के चलते आई बाधा का असर कई देशों में देखने को मिला था, जहां तेल-गैस का संकट गहरा गया था. इनमें पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और साउथ कोरिया से लेकर लंदन तक में असर देखने को मिला था. भारत भी इससे अछूता नहीं था और यहां भी एलपीजी शॉर्टेज काफी बढ़ गई थी. लेकिन सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर न होने के चलते दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शुमार भारत में असर कम देखने को मिला था.

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बता दें कि दुनिया की कुल तेल जरूरत का 20% पूरा करने के लिए यही होर्मुज स्ट्रेट जिम्मेदार है, जिससे होकर तमाम देशों में तेल-गैस की सप्लाई होती है. युद्ध के बाद जहां ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को बंद कर दिया था, तो वहीं अमेरिका ने इसके आसपास नाकाबंदी कर दी थी.

इन देशों से भारत को बंपर सप्लाई

अब हालात बदल रहे हैं. होर्मुज के रास्ते तेल की आवाजाही धीरे-धीरे सुधर रही है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इराक और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने भी अपना तेल निर्यात बढ़ाया है. अक्टूबर में इन चार देशों का संयुक्त तेल निर्यात बढ़कर 1.553 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंच गया, जो साल की शुरुआत के स्तर के करीब है. इसके अलावा टैंकरों के जरिए तेल को होर्मुज के बाहर दूसरे जहाजों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था ने भी सप्लाई को सामान्य करने में मदद की है.

रूस से ज्यादा खाड़ी देशों से आयात

Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, खाड़ी देशों से भारत को मिलने वाला तेल रूस के मुकाबले अब लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा हो गया है, क्योंकि रूस से भारत का इंपोर्ट घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है. भारत के तेल आयात में इस बदलाव की एक बड़ी वजह कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है.

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मिडिल ईस्ट के उत्पादक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा तेल उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं रूस से तेल मंगाने में लंबी दूरी और माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से उसकी लागत प्रभावित हुई है. इसके अलावा यूक्रेन की ओर से रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहे हमलों का असर भी रूसी तेल निर्यात पर देखने को मिला है.

इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर?

गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में तेल खरीद के स्रोतों में बदलाव देश की इकोनॉमी के लिए काफी अहम हो जाता है. खाड़ी देशों से सप्लाई बढ़ने से भारत को अपनी पारंपरिक तेल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा असर भारत के आयात बिल पर देखने को मिलता है.

कच्चे तेल की कीमतों पर नजर

अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बारे में, तो ब्रेंट क्रूड का दाम लगातार गिर रहा है और ये 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है. इसके अलावा WTI Crude Oil का दाम गिरकर अब 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है. मर्बन क्रूड प्राइस देखें, तो 93 डॉलर प्रति बैरल पर मिल रहा है.

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