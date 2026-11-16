Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा, जानें आपके लिए कैसा है नया सप्ताह

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ाने वाला रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं. मानसिक चिंताओं में भी कमी आ सकती है. नौकरी और कारोबार में अपने प्रबंधन कौशल का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, सेहत और खानपान को लेकर सतर्क रहना होगा. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंगलवार और गुरुवार अनुकूल रहेंगे.

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ध्यान रखें: गुस्से में कोई फैसला न लें और काम को टालने की आदत से बचें.

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. धन की स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. विरोधियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत और प्रयासों में तेजी लानी होगी. व्यापारियों को लेनदेन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुधवार और शुक्रवार अच्छे दिन रहेंगे.

ध्यान रखें: जरूरत से ज्यादा कर्ज लेकर कोई काम शुरू न करें. योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर होगा.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन मां दुर्गा की आरती करें.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है. कार्यक्षेत्र में कुछ मामलों में चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी के बजाय सोच-विचार कर काम करना फायदेमंद रहेगा. नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा. कारोबारियों के लिए धीरे-धीरे और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अच्छा रहेगा. निवेश से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर होगा. बुधवार का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है.

ध्यान रखें: क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें. परिवार के सदस्यों को भी पर्याप्त समय दें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह रुके हुए काम पूरे कराने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला हो सकता है. धन संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए मेहनत बढ़ानी चाहिए. व्यापार में निवेश या किसी बड़े फैसले से पहले परिवार के सदस्यों की राय लेना फायदेमंद रहेगा. सोमवार का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा.

ध्यान रखें: भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करें. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें और खर्चों को बजट के भीतर रखने की कोशिश करें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभलकर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. आपकी राशि में मंगल, केतु और गुरु की युति है, इसलिए किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचना होगा. नौकरी बदलने का विचार फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. व्यापारियों को भी बड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. महत्वपूर्ण कामों के लिए मंगलवार और गुरुवार का दिन अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है.

ध्यान रखें: विवादों से दूर रहें और जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद न बढ़ने दें. खानपान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. व्यापार करने वाले जातकों को कर्ज लेकर निवेश करने से बचना चाहिए. साझेदारी में नया कारोबार शुरू करने के बजाय मौजूदा काम को मजबूत करना बेहतर रहेगा. बुधवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.

ध्यान रखें: मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें. किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करने से बचें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है. विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. विदेश में नौकरी करने वाले या वहां रोजगार तलाश रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों की कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. व्यापारियों को लाभ मिलने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा.

ध्यान रखें: अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. सेहत और खानपान की अनदेखी न करें. बातचीत में संयम बनाए रखें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है. धन से जुड़े मामलों में सुधार होगा और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. कारोबारियों को अपने काम में मेहनत और सक्रियता बढ़ाने की जरूरत होगी. महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए मंगलवार और गुरुवार का दिन अनुकूल रहेगा.

ध्यान रखें: क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है. धन की स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए नई चीजें सीखने, ट्रेनिंग लेने और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने का अनुकूल समय है. इससे करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं. व्यापारियों को लाभ मिलने के योग हैं. मंगलवार और गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले लेना फायदेमंद हो सकता है.

ध्यान रखें: अहंकार को अपने व्यवहार पर हावी न होने दें. विवाह से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक और मानसिक रूप से राहत देने वाला हो सकता है. धन की स्थिति में सुधार होगा और मन में चल रही चिंताएं कम हो सकती हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसरों पर ध्यान देने का समय है. व्यापारियों को अपने कामकाज के लिए अधिक समय निकालना होगा. सोमवार और शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल माना गया है.

ध्यान रखें: पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों को संभालकर चलें. बातचीत में संयम और मधुरता बनाए रखें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन के मामले में लाभकारी हो सकता है. अचानक धन प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और करियर में तरक्की के लिए अपने प्रयास तेज करने चाहिए. व्यापारियों की स्थिति में भी सुधार होने के संकेत हैं. शुक्रवार का दिन किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.

ध्यान रखें: आलस्य के कारण जरूरी काम अधूरे न छोड़ें. नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल दिलाने वाला हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा. मंगलवार और गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अच्छा रहेगा.

ध्यान रखें: अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. बातचीत में कटु शब्दों का इस्तेमाल न करें और अहंकार से बचें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

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