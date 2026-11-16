हिंदुस्तानी लड़कियों पर क्यों छाया पाकिस्तानी अबू बकर का जादू? 'ग्रीन फ्लैग' कहने की वजह जानिए

किसी भी लड़की से पूछिए कि उसे कैसा जीवनसाथी चाहिए? जवाब मिलेगा प्यार करने वाला, आंख मूंदकर ट्रस्ट करने वाला, उसकी बातें सुनने वाला और मुश्किल वक्त में हर वक्त साथ खड़ा रहने वाला. ये खूबियां सुनने में बहुत आम लगती हैं, लेकिन आज के दौर में इन्हीं खूबियों वाला एक काल्पनिक किरदार लाखों लड़कियों का क्रश बन गया है. दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार को निभाने वाला एक्टर सरहद पार के मुल्क का है. पाकिस्तानी है.

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पाकिस्तान का टीवी शो दर-ए-निजात इन दिनों पाकिस्तान ही नहीं भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह इसका लीड किरदार अबू बकर है जिसे निभा रहे हैं एक्टर शहरयार मुनव्वर. उन्हें आप पाकिस्तान के बेहद पॉपुलर शो 'जिंदगी गुलजार है' में देख चुके हैं.

लेकिन सवाल ये है कि अबू बकर इतना पॉपुलर क्यों हैं? क्यों हिंदुस्तानी लड़कियों उन पर फिदा हैं. हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं कई एशियाई देशों की महिलाएं उनके लिए आहें भर रही हैं. इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो और रोमांटिक सीन वायरल हैं. लड़कियां उसे 'ग्रीन फ्लैग' कह रही हैं, तो कुछ ने एक कदम आगे बढ़कर उन्हें 'ग्रीन फॉरेस्ट' का नाम दे दिया है. यानी ऐसा शख्स जिसके साथ रिश्ता सुरक्षित, सहज और सम्मान से भरा महसूस हो. यह सिर्फ किसी एक्टर के अच्छे दिखने का मामला नहीं है. इस दीवानगी के पीछे उस किरदार का व्यवहार है, जो आज के कई लोकप्रिय फिल्मी हीरोज से बिल्कुल अलग है.

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लेकिन सवाल है कि आखिर इस शो में ऐसा क्या है? अबू बकर में ऐसा क्या दिखता है कि सरहद के दोनों तरफ की लड़कियां उस पर फिदा हैं? और क्या यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा है या इसके भीतर रिश्तों, धर्म और महिलाओं की आजादी को लेकर भी कोई बड़ी बात कही जा रही है?

पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक अगस्त से शुरू हुए इस शो को उमेरा अहमद ने लिखा है और इसके डायरेक्टर साकिब खान हैं. इसकी कहानी दो ऐसे पुरुषों के फर्क में है जिनकी जिंदगी में धर्म और आस्था की अहम भूमिका है. कहानी जरयाब से शुरू होती है. वह एक अमीर परिवार की लड़की है, महत्वाकांक्षी है और अपने भविष्य को लेकर सपने देखती है. उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका मिलता है, लेकिन बचपन के दोस्त जमील के प्यार में वह अपने इस बड़े अवसर को छोड़ने तक का फैसला कर लेती है. जमील के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा है कि वह उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करती रहती है. लेकिन दोनों की जिंदगी तब बदलती है, जब जमील धर्म की तरफ मुड़ता है. जिस लड़की के साथ वह कभी प्यार करता था, उसी के पहनावे, जीवनशैली और अतीत को लेकर सवाल उठाने लगता है. वह जरयाब को बदलने की कोशिश करता है और आखिरकार हमना से शादी कर लेता है.

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यहीं कहानी में अबू बकर की एंट्री होती है. वह भी धार्मिक विचारों वाला शख्स है, लेकिन जमील से बिल्कुल अलग. जमील के लिए धर्म दूसरों को परखने और उनके फैसलों पर सवाल उठाने का जरिया बनता दिखाई देता है, जबकि अबू बकर की आस्था उसे ज्यादा संवेदनशील और विनम्र बनाती है. वह किसी की जिंदगी का फैसला अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करता. शो का एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि धर्म इंसान को बेहतर बनाता है या वह धर्म के नाम पर दूसरों को नियंत्रित करने लगता है? एक ही आस्था को मानने वाले दो लोगों के व्यवहार में इतना फर्क कैसे हो सकता है?

अबू बकर में ऐसा क्या है जो लड़कियों को पसंद आ रहा है?

अबू बकर की लोकप्रियता समझने के लिए शो के कुछ सीन पर गौर फरमाना होगा. एक सीन में जरयाब अपने अतीत और फैसलों को लेकर खुद को दोषी महसूस करती है. वह अपने कैरेक्टर और जिंदगी को लेकर सवाल करती है. ऐसे में अबू बकर उसे जज करने के बजाय याद दिलाता है कि उसके और खुदा के बीच के रिश्ते का फैसला करने का अधिकार किसी दूसरे इंसान को नहीं है. यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन यही डायलॉग उसके किरदार को खास बनाता है. वह अपनी धार्मिक मान्यताओं को पत्नी पर थोपता नहीं, बल्कि उसकी आस्था और उसके निजी फैसलों का सम्मान करता है.

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एक दूसरे सीन में जरयाब पैनिक अटैक से गुजरती है. अबू बकर उसे संभालता है, उसका हाथ थामता है और उस समय उससे जवाब मांगने या उसकी परेशानी पर सवाल उठाने के बजाय उसके साथ खड़ा रहता है. वह उसकी भावनाओं को छोटी या बेवजह नहीं बताता. यही वह भावनात्मक सुरक्षा है जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया पर बार-बार हो रही है. अबू बकर का रोमांस बड़े-बड़े वादों या महंगे तोहफों में नहीं, बल्कि उन छोटी बातों में दिखाई देता है जिनसे सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है.

एक और दिलचस्प बात यह है कि अबू बकर दरअसल जरयाब के अतीत को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता. वह यह नहीं मानता कि किसी महिला के पुराने रिश्ते या उसके पहले लिए गए फैसले उसकी मौजूदा जिंदगी में सम्मान पाने की पात्रता तय करेंगे. वह उसे बदलने की परियोजना की तरह नहीं देखता. जरयाब जैसी है, उसकी कमजोरियों और गलतियों के साथ उसे स्वीकार करने की कोशिश करता है. यही वजह है कि भारतीय दर्शकों के बीच भी इस किरदार की चर्चा तेजी से बढ़ी है. सोशल मीडिया पर उसे रणबीर कपूर की 'एनिमल' और शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' जैसे गुस्सैल, अधिकार जताने वाले पुरुष किरदारों के उलट देखा जा रहा है.

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दरअसल, लंबे समय तक लोकप्रिय सिनेमा में प्यार जताने का एक खास तरीका रहा है. हीरो का गुस्सा, अधिकार जताना, लड़की का पीछा करना और उसके लिए दुनिया से लड़ जाना कई बार रोमांस की तरह पेश किया गया. लेकिन अबू बकर का आकर्षण इस बात में है कि वह प्यार के नाम पर जरयाब की आजादी नहीं छीनता. वह उसे अपने हिसाब से जीने की जगह देता है. यहां मर्दानगी का मतलब किसी पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भरोसा पैदा करना है. यही वजह है कि महिलाएं उसे 'ग्रीन फ्लैग' कह रही हैं. ग्रीन फ्लैग यानी ऐसा साथी जिसके व्यवहार में स्वस्थ रिश्ते के संकेत हों.

लेकिन क्या अबू बकर परफेक्ट है?

अबू बकर की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अभिनेता शहरयार मुनव्वर को भी अपने किरदार की खूबियों और खामियों पर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अबू बकर कोई परफेक्ट इंसान नहीं है. शहरयार के मुताबिक, वह एक 'पीपल प्लीजर' है, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को खुश रखने के लिए कई बार अपनी जरूरतों को पीछे कर देता है. उसमें 'सेवियर कॉम्प्लेक्स' भी है. उसे लगता है कि उसे दूसरों की समस्याएं सुलझानी हैं और हर मुश्किल में उनकी मदद करनी है. अबू बकर की इस आदत के पीछे उसकी परवरिश और मां का प्रभाव है.

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दर्शक अबू बकर को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर रहे कि वह अच्छा व्यवहार करता है, बल्कि इसलिए भी कि उसका प्यार दिखाने का तरीका बेहद सहज है. वह जरयाब की पसंद याद रखता है, उसकी बातों पर ध्यान देता है और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है. लेकिन शहरयार की बात से यह भी समझना चाहिए कि हर वक्त दूसरों को बचाने की कोशिश करना स्वस्थ व्यवहार नहीं है. एक रिश्ते में प्यार के साथ अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है.

'दर-ए-निजात' की लोकप्रियता को सिर्फ एक पाकिस्तानी शो की सफलता या किसी अभिनेता के नए फीमेल फैन बेस के तौर पर देखना इसके असर को छोटा कर देना होगा. इस शो ने एक ऐसे समय में अबू बकर जैसा किरदार लोकप्रिय बनाया है, जब फिल्मों और सीरीज में गुस्से, अधिकार जताने और हिंसक व्यवहार वाले पुरुष किरदारों को लेकर लगातार बहस होती रही है. 'एनिमल' और 'कबीर सिंह' जैसे किरदारों की लोकप्रियता के बाद अबू बकर का पसंद किया जाना दर्शकों की एक दूसरी तरह की चाहत भी दिखाता है.

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