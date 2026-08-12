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'पहले लाखों में आता था चढ़ावा, अब 11-21-51 रुपये...', राम मंदिर मामले पर अवधेश प्रसाद का BJP पर बड़ा हमला

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि “बड़ी मछली” को बचाने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. अवधेश प्रसाद ने सरकार से सदन में इस मामले पर जवाब देने की मांग की.

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अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद. (Photo: ITG)
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद. (Photo: ITG)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले में बड़ा दावा करते हुए कहा कि कथित तौर पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, ताकि इस मामले की “बड़ी मछली” को बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार को सदन में इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए.

सपा सांसद का दावा, अब मंदिर में आ रहे सिर्फ 10 हजार श्रद्धालु
अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में रोजाना 5 लाख, 10 लाख श्रद्धालु पहुंचते थे और बड़ी संख्या में लोग मंदिर में सोने, चांदी और नकदी का चढ़ावा चढ़ाते थे. उनके मुताबिक अब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है और रोजाना 10 हजार तक की भीड़ भी नहीं पहुंच पा रही है.

सांसद ने दावा किया कि पहले जहां लाखों रुपये का चढ़ावा आता था, वहीं अब 5, 11, 21 और 51 रुपये जैसी छोटी रकम चढ़ावे के रूप में आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अयोध्या की मर्यादा को तोड़ने और कलंकित करने का काम किया गया है. चंदा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं, उनकी भूमिका सामने आनी चाहिए. उन्होंने सरकार से सदन में जवाब देने की मांग भी की.

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राम मंदिर सीईओ इंटरव्यू में उम्मीदवारों से पूछे जा रहे हैं ये सवाल
इधर, राम मंदिर के सीईओ के लिए इंटरव्यू चल रहा है. उम्मीदवारों से इंटरव्यू से पहले लगभग तीन दर्जन सवालों वाला ऑनलाइन Google Form भरवाया गया. फॉर्म में प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल भी पूछे गए. उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वे शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं. उम्मीदवारों से शराब के सेवन और हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था को लेकर भी सवाल किए गए.

इंटरव्यू में उम्मीदवारों से उनके परिवार, पूर्व कार्य अनुभव, बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और भगवान राम के प्रति उनकी आस्था के बारे में जानकारी मांगी गई. इंटरव्यू में प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, धार्मिक-सामाजिक जुड़ाव और मंदिर के भविष्य को लेकर विजन को परखा गया. इंटरव्यू में प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, धार्मिक-सामाजिक जुड़ाव और मंदिर के भविष्य को लेकर विजन को परखा गया. मंगलवार को 18 में से 8 उम्मीदवारों का आमने-सामने इंटरव्यू हुआ, जिसमें चार पूर्व IAS अधिकारी शामिल रहे.
 

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