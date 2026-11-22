सपना चौधरी और वीर साहू की शादी जनवरी 2020 में हुई थी. शादी से दोनों के दो बेटे हैं. लंबे समय से दोनों के बीच तनाव और अलगाव की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अब सपना ने खुद तलाक की अर्जी देने की बात स्वीकार की है. सपना ने ये भी हिंट दिया कि उनकी शादी क्यों टूटी रही है. तलाक के ऐलान के बाद वीर साहू भी चुप नहीं रहे और उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर जवाब दिया है.

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आइए जानते हैं कि सपना ने तलाक को लेकर क्या कहा और वीर साहू का क्या जवाब आया.

शादी चलने के तीन नियम

सपना से पूछा गया कि शादी चलाने के तीन नियम क्या हैं. NMF News से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर आपको शादी चलानी है, तो सबसे पहले इसमें से प्यार निकाल दीजिए. दूसरा ये है कि एक-दूसरे को इज्जत दीजिए. तीसरा मुझे लगता है कि आपको वैल्यू होनी चाहिए. सामने वाले की बहुत वैल्यू होनी चाहिए. अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसके इमोशन को, जो वो कर रहा है उसको या जो वो कोशिशें कर रहा है. ये शादी चलाने के तरीके हैं. ये वो तरीके हैं, जो हमारे मम्मी-पापा ने फॉलो किए हैं. मैं ऐसा नहीं करती. मैंने किया मुझे अच्छा लग रहा था. मुझे नहीं अच्छा लगा मैं नहीं कर रही.

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सपना से पूछा गया कि अब उनके लिए प्यार की परिभाषा क्या है. इस पर उन्होंने कहा कि स्टेज. मेरी ऑडियंस और मैं. मेरी टीम, मेरा घर और मेरा परिवार, जो लोग मुझे वैल्यू करेंगे मैं उन्हें वैल्यू करूंगी. प्यार की सिंपल सी भाषा है. आप मुझे प्यार दो मैं आपको प्यार दूंगी. आप मुझे विवाद दो मैं आपको विवाद दूंगी. आप मुझे प्रताड़ना दोगे, मैं आपको प्रताड़ना दूंगी. आप मुझे हैरेस करोगे, स्ट्रेस दोगे, मैं आपको चार गुना वापस करूंगी. मतलब सपना ने बता दिया कि उन्होंने शादी में प्रताड़ना और अपमान सहा है, जिससे तंग आकर उन्होंने तलाक का फैसला किया.

वीर साहू ने कसा तंज

एक ओर सपना ने तलाक का ऐलान किया, दूसरी ओर वीर साहू ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया. वीडियो के डायलॉग हैं- आप बेवजह शोर कर रहे हैं. आप जैसे बदनसीबों को हम हंसते-हंसते टाल देते हैं. वीडियो में वीर साहू बेहद टशन में नजर आए.

वीर साहू के इस वीडियो को सपना के लिए तंज माना जा रहा है. बाकी सच क्या है ये सिर्फ वही बता सकते हैं.

तलाक की खबर के बाद सवाल उठे कि क्या सपना दोबारा शादी करेंगी. इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके मन में दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि प्यार केवल शारीरिक संबंध नहीं होता; भरोसा, समझ और एक-दूसरे के लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है.



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