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Tips to Make Mustard Oil: महंगे और मिलावटी तेल को कहें बाय, घर में रखी सरसों से बनाएं शुद्ध सरसों का तेल, बेहद आसान है तरीका

Mustard Oil: अगर आप भी बाजार के महंगे सरसों के तेल का इस्तेमाल करके थक चुके हैं और घर पर ही शुद्ध सरसों का तेल बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको एक बेहतरीन और आसान तरीका बता रहे हैं जिसकी मदद से आप घर पर शुद्ध सरसों का तेल निकाल सकते हैं.

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सरसों का तेल बनाएं (Photo: ITG)
सरसों का तेल बनाएं (Photo: ITG)

Mustard Oil: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. लेकिन इसे केवल खाने में नहीं बल्कि घरेलू उपचार, अचार बनाने, बालों की चंपी करने, स्किन की देखभाल करने, बच्चों की मालिश करने और सर्दियों में स्किन को म्वॉइश्चराइज करने के लिए भी किया जाता है. लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सरसों के तेल में पाम ऑयल, मिनरल ऑयल या केमिकल्स की मिलावट होती है जो सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है.

ऐसे में आप अपनी रसोई में रखे सरसों के दानों से ही घर पर 100% शुद्ध, प्राकृतिक और केमिकल-फ्री सरसों का तेल निकाल सकते हैं. हालांकि इसे बहुत ज्यादा बिना मशीन के निकालना मुश्किल है लेकिन बच्चों की मालिश और स्किनकेयर जैसे कामों के लिए आप घर पर ठीक-ठाक मात्रा में तेल बना सकते हैं, वो भी केवल मिक्सी और सूती कपड़े की मदद से.

आवश्यक सामग्री:
काली या पीली सरसों (मस्टर्ड सीड्स): 2 कप (अच्छी गुणवत्ता वाली, साफ की हुई)

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गुनगुना पानी: 2-3 बड़े चम्मच

तिल का तेल या ओलिव ऑयल: 1-2 चम्मच (शुरुआती ब्लेंडिंग में मदद के लिए, ऑप्शनल)

बनाने की विधि:
सबसे पहले सरसों के दानों को अच्छे से साफ कर लें ताकि धूल-मिट्टी या कंकड़ निकल जाएं. अब इन दानों को 1-2 घंटे के लिए धूप में सुखा लें या कड़ाही में धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए हल्का-सा सेंक लें ताकि इनकी नमी खत्म हो जाए.

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सरसों के ठंडे होने पर इन्हें मिक्सी के सूखे जार में डालें. मिक्सी को लगातार चलाने के बजाय पल्स मोड पर (रुक-रुक कर) चलाएं ताकि सरसों का दरदरा पाउडर बन जाए.

अब इस पाउडर में 2 से 3 चम्मच गुनगुना पानी छिड़कें. (पानी डालने से सरसों के दानों का प्राकृतिक तेल और उसका तीखापन रिलीज होना शुरू हो जाता है). मिक्सी को फिर से 1-2 मिनट के लिए चलाएं जब तक कि यह एक गाढ़ा, चिकना पेस्ट न बन जाए.

तैयार पेस्ट को एक प्लेट या परात में निकालें. अब अपने हाथों से इस पेस्ट को 3-4 मिनट तक अच्छे से मलें और दबाएं. आप देखेंगे कि हाथों में तेल की चिकनाई आने लगेगी.

अब एक साफ मलमल या सूती कपड़ा लें. सरसों के इस पेस्ट को कपड़े के बीच में रखें और कपड़े को चारों तरफ से समेटकर कसकर दबाएं. बूंद-बूंद करके 100% शुद्ध और पीला सरसों का तेल कटोरी में इकट्ठा होने लगेगा.

इस शुद्ध सरसों के तेल को एक साफ और सूखी कांच की शीशी में भरकर रखें. आपका बिना केमिकल और बिना मिलावट वाला शुद्ध सरसों का तेल तैयार है.

घर पर बने शुद्ध सरसों तेल के फायदे
यह प्राकृतिक फैटी एसिड और विटामिन-E से भरपूर होता है, जो बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है और झड़ने से बचाता है.

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नवजात बच्चों और बड़ों के जोड़ों की मालिश के लिए यह तेल एकदम सेफ और असरदार है.

सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके मालिश करने से मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम मिलता है.

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