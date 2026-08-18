अयोध्या के 4 पुलिसवालों को भारी पड़ी वसूली: राजस्थान में रिश्वत लेने पहुंच गए, FIR के बाद अरेस्ट; UP में SSP ने किए सस्पेंड

राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की सीकर टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की. उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के साइबर क्राइम थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबलों को 2.80 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के तुरंत बाद अयोध्या SSP गौरव ग्रोवर ने चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

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दरअसल, पूरा मामला साइबर क्राइम थाने के एक केस से जुड़ा है. अयोध्या पुलिस ने सीकर (राजस्थान) के एक व्यक्ति को नोटिस देकर पूछताछ के लिए अयोध्या बुलाया था. आरोप है कि उसका नाम साइबर फ्रॉड केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी गई.

केस से नाम हटाने की एवज में पुलिसकर्मियों ने पहले 4 लाख रुपये मांगे. बाद में 2.80 लाख रुपये में डील पक्की हुई. परिवादी ने इसकी शिकायत राजस्थान ACB सीकर यूनिट से कर दी.

सीकर पहुंचकर ली रिश्वत, ACB ने रंगे हाथों दबोचा

17 अगस्त को शिकायत का सत्यापन कराया गया .मांग की पुष्टि होने के बाद 18 अगस्त को एसीबी टीम ने जाल बिछाया. अयोध्या साइबर पुलिस की टीम रिश्वत के 2.80 लाख रुपये लेने खुद सीकर पहुंच गई. जैसे ही कांस्टेबल सोहनलाल ने परिवादी से पैसों से भरा बैग लिया, एसीबी टीम ने चारों आरोपियों सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार त्रिपाठी, सोहनलाल और गौरव चारग को धर दबोचा.

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अयोध्या SSP का बड़ा एक्शन, चारों पुलिसकर्मी सस्पेंड



राजस्थान में हुई इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

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