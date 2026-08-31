शामली एनकाउंटर पर अंकित बालियान की पत्नी-बहन और मां का रिएक्शन, ADG अमिताभ यश की गोगी गैंग को चेतावनी

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक और अभिनेता अंकित बालियान की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ और पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है. सोमवार सुबह गोगी गैंग से जुड़े 50-50 हजार रुपये के दो इनामी शार्प शूटरों मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस ने 20 अगस्त को हुई रेकी के आधार पर सूर्या होटल के सीसीटीवी और पहचान दस्तावेजों से सुराग जुटाकर यह एनकाउंटर अंजाम दिया. इस बीच अंकित की पत्नी, बहन मां और पिता का रिएक्शन सामने आया है.

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ADG अमिताभ यश का अपराधियों को सख्त संदेश

'आजतक' से बातचीत में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर व एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि एसटीएफ ने इस हत्याकांड को एक चैलेंज के तौर पर लिया था. सोशल मीडिया पर भोलू शाहपुरिया द्वारा विदेश से की गई पोस्ट के बाद जांच में गोगी गैंग की भूमिका सामने आई. मुठभेड़ में मारे गए शूटरों के पास से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा कि योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और कोई भी इसे टेस्ट करने की कोशिश न करे.

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परिवार ने की मदद और इंसाफ की अपील

एनकाउंटर के बाद अंकित की पत्नी स्वाति, मां अमरेश और बहन रीना ने पुलिस व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया, लेकिन साथ ही कहा कि जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाते, उनका इंसाफ अधूरा है. उन्होंने बताया कि अंकित परिवार का इकलौता कमाने वाला था. परिजनों ने सरकार से दूसरे बेटे को नौकरी देने, आर्थिक सहायता प्रदान करने और अंकित की याद में उसके नाम पर स्टेडियम तथा प्रतिमा स्थापित करने की अपील की है.

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बकौल अंकित की बहन- "हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन हमें संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरे भाई के सभी हत्यारे खत्म नहीं हो जाते. मेरे माता-पिता बुज़ुर्ग हैं. मेरा भाई अंकित परिवार का एकमात्र कमाने वाला था. मेरे माता-पिता का कोई और सहारा नहीं है. मेरी गुज़ारिश है कि मेरे भाई को नौकरी दी जाए. अंकित के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाए जिसमें उसकी मूर्ति बनाई जाए."

वहीं, अंकित की पत्नी स्वाति बालियान ने कहा, "जो कार्रवाई अब तक हुई है उससे हमें कुछ संतुष्टि मिली है कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है. योगी आदित्यनाथ को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी. लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है. कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. उनको पकड़ना भी जरूरी है. मुख्यमंत्री को हमारे परिवार की स्थिति को भी समझना चाहिए. हमारी आर्थिक स्थिति को भी समझना चाहिए. उसका भाई और मैं बेरोजगार हैं. हम पर लोन भी चल रहा है."

अंकित के पिता ने कही ये बात

वहीं, शूटर्स के एनकाउंटर के बाद अंकित के पिता सत्यवीर सिंह बालियान ने कहा कि उन्हें संतुष्टि मिली है. अच्छा काम हुआ लेकिन अभी आधा इंसाफ मिला है. पूरा मिलना बाकी है. बाकी के आरोपी- 2, 3, 4 जितने भी हैं वो भी मारे जाने चाहिए. एनकाउंटर को लेकर मृतक अंकित के परिवार ने योगी सरकार की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि जो सरकार ने कहा था, उसे किया जा रहा है, अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है.

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