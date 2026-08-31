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Vaibhav Sooryavanshi, Duleep Trophy LIVE: वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी में धमाल, वनडे स्टाइल में जड़ी फिफ्टी

वैभव सूर्यवंशी नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 8 रन बना पाए थे. हालांकि उन्होंने गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया था और दो विकेट झटके. अब वैभव ने सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्ले से कहर बरपाया है.

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दलीप ट्रॉफी में वैभव का बल्ला गरजा है. (Photo: Screengrab/JioHotstar)
दलीप ट्रॉफी में वैभव का बल्ला गरजा है. (Photo: Screengrab/JioHotstar)

दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल नंबर-1 में ईस्ट जोन का सामना सेंट्रल जोन से हो रहा है. बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ग्राउंड-1 में जारी इस मुकाबले में सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर हैं. वैभव ने ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में शानदार बैटिंग की है. वैभव ने 5 चौके और तीन छक्के की मदद से सिर्फ 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है.

मुकाबले में टॉस ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. सेंट्रल जोन की टीम पहली पारी में 266 रन ही बना सकी. रिंकू सिंह ने 8 चौके की मदद से 88 बॉल पर 60 रन बनाए. आर्यन जुयाल (46 रन) और यश ठाकुर (नाबाद 30 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिए. ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार और अभिजीत सरकार ने तीन-तीन विकेट चटकाए. वहीं मोहम्मद शमी और मोहम्मद कौनैन कुरैशी ने दो-दो विकेट झटके.

ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन: अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, अभिजीत सरकार, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार

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सेंट्रल जोन की प्लेइंग इलेवन: अमन मोखड़े, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), कुणाल चंदेला, यश राठौड़, रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह, सारांश जैन, हर्ष दुबे, अरशद खान, यश ठाकुर और आर्यन पांडे.

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