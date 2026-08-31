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KGF से पहले कौन था यश? सवाल पर भड़कीं मां, बोलीं- वो कोई आतंकवादी नहीं, पांच हिट फिल्में दे चुका

यश की मां पुष्पा अरुणकुमार ने ‘KGF से पहले यश कौन था?’ वाले पुराने बयान पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यश पहले ही 5 हिट फिल्में दे चुके थे. उन्होंने यश की मेहनत, संघर्ष और KGF से पहले की सफल फिल्मों का जिक्र किया.

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यश की मां ने किया बचाव (Photo: Instagram @yashFP)
यश की मां ने किया बचाव (Photo: Instagram @yashFP)

साउथ सुपरस्टार यश की मां पुष्पा अरुणकुमार ने अपने बेटे के स्टारडम को लेकर उठे पुराने सवाल पर अब खुलकर जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा कि यश की पहचान ‘KGF’ से शुरू नहीं हुई थी. वह इस फ्रेंचाइजी से पहले ही कन्नड़ सिनेमा में अपनी जगह बना चुके थे और लगातार हिट फिल्में दे रहे थे.

यश की मां का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब दिग्गज प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद का साल 2023 का पुराना बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. उस वक्त उन्होंने सवाल उठाया था- ‘KGF से पहले यश कौन था?’

अब यश की लेटेस्ट फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चल रही चर्चा के बीच यह पुराना बयान फिर सुर्खियों में है.

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‘KGF से पहले भी यश ने पांच हिट फिल्में दी थीं’

हाल ही में एक प्रेस मीट में यश की मां पुष्पा ने बिना किसी का नाम लिए इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि KGF से पहले ही यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना और कामयाब नाम बन चुके थे.

उन्होंने यश की लगातार सफल फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पैन-इंडिया स्टार बनना कोई रातों-रात हुआ चमत्कार नहीं था. पुष्पा ने कहा- KGF से पहले यश ने लगातार पांच हिट फिल्में दी थीं. अगर वह आपकी नजर में एक आम इंसान या कोई नहीं था, तो फिर आप उनसे डरते क्यों हैं? वह कोई आतंकवादी नहीं है. यह पूछने की जरूरत ही नहीं है कि KGF से पहले वह कौन था. उसने उससे पहले भी अच्छी फिल्में दी थीं.

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यश की मां यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने अपने बेटे की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि यश किसी अमीर परिवार से नहीं आते. उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उन्होंने कहा- वह कुछ दूसरे लोगों की तरह अमीरी में पैदा नहीं हुआ. वह एक बस ड्राइवर का बेटा है, जो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है. एक मां होने के नाते मुझे उस पर गर्व है.

यश की मां बोलीं- ये स्टारडम एक दिन में नहीं मिला

पुष्पा ने यह भी जोर देकर कहा कि यश ने कन्नड़ सिनेमा में कई साल मेहनत की है. उन्होंने दर्शकों का दिल जीता, लगातार फिल्में कीं और अपनी पहचान बनाई. इसके बाद KGF ने उन्हें देशभर के दर्शकों तक पहुंचाया.

उन्होंने कहा कि यश ने सालों तक कन्नड़ सिनेमा में काम करके और सफल फिल्में देकर अपनी जगह बनाई है. यानी KGF उनके सफर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके करियर का वह पड़ाव था, जिसने उन्हें पैन-इंडिया स्टार बना दिया.

यश पहले भी दे चुके हैं इस सवाल का जवाब

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब यश ने ‘KGF से पहले कौन था?’ वाले सवाल पर अपनी बात रखी हो. यश ने पहले‘आप की अदालत’ में इस टिप्पणी पर बात की थी. उस दौरान उन्होंने कहा था कि किसी फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता.

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यश ने फिल्म बनाने वाली पूरी टीम की मेहनत को अहम बताया था. उन्होंने कहा था कि फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर से लेकर राइटर और बाकी सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बतौर लीड एक्टर उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है.

यश ने कहा था- मेरा मानना है कि फिल्म सिर्फ प्रोड्यूसर की नहीं होती. फिल्म में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा क्रेडिट एक्टर को मिलता है. चाहे सपोर्टिंग एक्टर हो, राइटर हो या टीम का कोई और सदस्य, सभी मेहनत करते हैं. लेकिन अगर कोई एक्टर उसके लिए बनाई गई चीज को संभाल नहीं पाता, तो फिल्म शायद काम न करे.

यश ने दर्शकों को भी फिल्म की सफलता का बड़ा हिस्सा बताया था. उनका कहना था कि दर्शक समझदार हैं और अच्छे काम को पहचानते हैं. आखिर में वही तय करते हैं कि क्या चीज उन्हें पसंद आती है और क्या नहीं.

‘Toxic’ ने 5 दिन में पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है. फिल्म ने रिलीज के सिर्फ पांच दिनों में भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब फिल्म की नजर दुनिया भर में 300 करोड़ के आंकड़े पर है.

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हालांकि फिल्म को लेकर सिर्फ कमाई ही चर्चा में नहीं है. इसकी हिंसा और सेक्सुअल कंटेंट को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं. कुछ दर्शकों को फिल्म का यह अंदाज पसंद आया है, जबकि कुछ लोगों की राय इससे बिल्कुल अलग है.

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