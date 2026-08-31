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नेपाल की भयानक बाढ़ में सब बह गया, नहीं हिला ये घर! वायरल वीडियो में खुला मजबूती का राज

नेपाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड में चारों तरफ तबाही का मंजर था, लेकिन इसी बीच एक घर और उसमें मौजूद लोगों का सुरक्षित बच जाना हैरान करने वाला रहा. आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस घर के बचने की वजह को समझाने की कोशिश की गई है.

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आखिर ऐसा क्या था, जिसने इस घर को बचा लिया (Photo:X/@Rishi Bagre)
आखिर ऐसा क्या था, जिसने इस घर को बचा लिया (Photo:X/@Rishi Bagre)

नेपाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बीच एक घर ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया. जब एक तरफ कहर बनकर आई फ्लैश फ्लड अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समेटती जा रही थी. बड़े-बड़े पत्थर, पेड़ और घरों का मलबा, सब कुछ इसकी चपेट में आ रहा था. लेकिन एक घर ऐसा था, जिसे यह बाढ़ डिगा नहीं पाई.

सोशल मीडिया पर इस घर के वीडियो वायरल हुए. चारों तरफ तबाही का मंजर है. कई इमारतें देखते ही देखते ढह रही हैं. लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच हरे रंग का दो मंजिला मकान मजबूती से खड़ा नजर आता है.अब सवाल यही है कि जब आसपास के कई घर तेज बहाव और मलबे की चपेट में आकर टूट गए, तो आखिर यह घर बचा कैसे?

वायरल वीडियो ने खड़ा किया बड़ा सवाल

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नेपाल  के इस हरे रंग के इस घर वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छेड़ दी. लोग इसे चमत्कार कहने लगे. कई लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या था, जिसने इस घर को बचा लिया?

यह भी पढ़ें: बिहार में नेपाल से बहकर आई 100-100 किलो की मछलियां, देखने वाले हैरान

आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन X पर एक ऐसा अकाउंट है जो मुख्य तौर पर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग्स की डिजाइन/स्ट्रक्चर से जुड़ी विजुअल एक्सप्लेनेशंस शेयर करता है. उसने इस घर से जुड़ा वीडियो शेयर किया, जो कि वायरल है. आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन नाम के X हैंडल के वीडियो के आधार पर माना जा रहा है कि इस घर के बचने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसकी बनावट और लोकेशन ने भी अहम भूमिका निभाई.

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देखें वीडियो

 

आसपास के घर क्यों ढह गए?

वीडियो के मुताबिक इसे आसान भाषा में समझें तो बाढ़ का पानी सिर्फ पानी नहीं था. उसके साथ कीचड़, भारी पत्थर, पेड़ और घरों का मलबा भी बह रहा था. तेज रफ्तार से आने वाला यह सब कुछ घरों की दीवारों से लगातार टकरा रहा था.

नेपाल के पहाड़ी इलाकों में कई घर पत्थरों की दीवारों से बने होते हैं. ऐसी दीवारें ऊपर से पड़ने वाला वजन तो संभाल सकती हैं, लेकिन अगर बगल से तेज पानी और भारी मलबा लगातार धक्का दे, तो वे कमजोर पड़ सकती हैं.
यही वजह है कि वीडियो में कई घर पहले झटके खाते दिखे और फिर अचानक ढह गए.

विकराल लहरों का सामना करता ये घर

 

इस हरे घर में क्या था अलग?

बताया जा रहा है कि यह घर RCC यानी Reinforced Concrete Frame पर बना था. आसान भाषा में कहें तो इसके अंदर मजबूत कॉलम और बीम का एक ढांचा था, जिसमें लोहे की सरिया भी लगी थी.यही ढांचा घर को एक तरह का मजबूत 'कंकाल' देता है.

जब बाहर से तेज पानी और मलबे ने घर को धक्का दिया, तो पूरा दबाव सिर्फ दीवारों पर नहीं पड़ा. कॉलम और बीम ने उस ताकत को पूरे ढांचे में बांटने में मदद की. इससे घर का मुख्य ढांचा तुरंत नहीं टूटा.सिर्फ मजबूत बनावट नहीं, घर की जगह भी अहम थी.

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यह भी पढ़ें: क्या है नेपाल के उस घर की कहानी, जिसे विकराल लहरें भी नहीं डिगा पाईं?

वीडियो में बताया गया है कि घर के बचने की एक बड़ी वजह उसकी लोकेशन भी बताई जा रही है. यह मकान बाढ़ और मलबे के सबसे तेज मुख्य रास्ते के ठीक बीच में नहीं था.मतलब पानी और मलबे की सबसे ज्यादा ताकत सीधे इस घर से नहीं टकराई. बहाव का एक हिस्सा घर के आसपास और दोनों किनारों से निकल गया.

इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे नदी में पड़ा कोई बड़ा पत्थर. अगर पानी उसे पूरी ताकत से सीधा नहीं मारता, तो पानी उसके दोनों तरफ से निकल जाता है. कुछ ऐसा ही इस घर के साथ भी हुआ हो सकता है.

कीचड़ ही बन गया घर की ढाल?

कई रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई. घर के आसपास जमा हुआ कीचड़ और मलबा बाद में उसके लिए एक तरह की ढाल बन गया.शुरुआत में आया मलबा घर के आसपास जमा हुआ. इसके बाद आने वाले पानी और मलबे की दिशा कुछ हद तक बदल गई. यानी जो मलबा पहले खतरा था, वही बाद में घर तक सीधे पहुंचने वाले तेज बहाव को कम करने में मददगार बना.

तो क्या यह चमत्कार नहीं था?

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वीडियो देखकर इसे चमत्कार कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग का भी बड़ा रोल हो सकता है.घर की मजबूत RCC बनावट, लोहे और कंक्रीट से बना ढांचा, उसकी लोकेशन और बहाव का दोनों तरफ से निकल जाना, इन सभी चीजों ने मिलकर इस घर को बचाने में मदद की हो सकती है.

हालांकि, किसी फ्लैश फ्लड में सिर्फ एक वजह तय नहीं करती कि कौन सा घर बचेगा और कौन सा ढहेगा. पानी की रफ्तार, बहाव की दिशा, जमीन का कटाव, नींव की मजबूती, घर की बनावट और आसपास जमा मलबा, सबकी भूमिका होती है.

लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक बात जरूर समझा दी है कि नेपाल की उस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में हरा मकान सिर्फ मजबूती से खड़ा नहीं था. वह शायद सही इंजीनियरिंग, सही जगह और परिस्थितियों के एक दुर्लभ मेल की वजह से बच गया.

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