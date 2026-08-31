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Low Maintenance Furniture: घर के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह के फर्नीचर, रोज-रोज साफ-सफाई की नहीं रहेगी टेंशन

Low Maintenance Furniture: घर के लिए फर्नीचर खरीदते समय सिर्फ डिजाइन और खूबसूरती ही नहीं, उसकी सफाई और देखभाल भी ध्यान में रखें. अक्सर लोगों को फर्नीचर साफ करने में बहुत समय लगता है. आज हम आपको ऐसे फर्नीचर के बारे में बताएंगे, जिन्हें साफ करने में ना ज्यादा समय लगता है और ना ही उनकी बार-बार पॉलिश करानी पड़ती है.

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कुछ फर्नीचर्स को रोजाना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)
कुछ फर्नीचर्स को रोजाना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)

Low Maintenance Furniture: घर के लिए फर्नीचर खरीदते समय लोगों की नजर सबसे पहले उसके डिजाइन, कीमत और मजबूती पर जाती है. लेकिन एक जरूरी चीज जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है उसका रखरखाव और देखभाल. कुछ फर्नीचर देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, उन्हें साफ रखना उतना ही मुश्किल होता है. वहीं कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं, जिन्हें रोजाना साफ करना आसान होता है और उनकी देखभाल में ना ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज्यादा समय. 

अगर आप चाहते हैं कि घर का फर्नीचर लंबे समय तक नया और साफ-सुथरा दिखे और उसकी सफाई में ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े, तो खरीदारी के समय सिर्फ लुक नहीं, बल्कि मटेरियल पर भी ध्यान दें. सही मटेरियल का फर्नीचर चुनने से रोज की सफाई का काम काफी आसान हो सकता है. आज हम आपको ऐसे फर्नीचर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका रखरखाव बहुत ही आसान होता है. इन फर्नीचर्स को रोज कपड़ा लेकर रगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

1. लैमिनेट वाला फर्नीचर: लैमिनेट फर्नीचर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो कम मेहनत में फर्नीचर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं. इस पर धूल और दाग आसानी से साफ किए जा सकते हैं. रोजाना की सफाई के लिए हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल काफी रहता है. वार्डरोब, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल और कैबिनेट में लैमिनेट फिनिश देखभाल के लिहाज से काफी आसान मानी जाती है.

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2. मेटल फर्नीचर: लिस्ट में अगला नाम मेटल फर्नीचर का आता है. इन्हें साफ-सुथरा और सालों तक सही रखने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. इसमें लकड़ी की तरह पॉलिश या बार-बार खास तरह की देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. धूल हटाने के लिए सूखे या हल्के गीले कपड़े से इसे साफ किया जा सकता है. मेटल चेयर, टेबल, बेड और शेल्फ घर के साथ-साथ बालकनी या दूसरी जगहों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, लोहे के फर्नीचर को नमी से बचाना जरूरी है ताकि जंग न लगे.

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3. प्लास्टिक फर्नीचर: अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्नीचर की रोजाना सफाई ना करनी पड़े, तो प्लास्टिक फर्नीचर भी काम का ऑप्शन हो सकता है. इसके सरफेस को साबुन के पानी या नॉर्मल क्लीनिंग सॉल्यूशन से आसानी से साफ किया जा सकता है. प्लास्टिक की कुर्सियां, स्टोरेज कैबिनेट और छोटी टेबल खासतौर पर उन जगहों के लिए उपयोगी हैं, जहां फर्नीचर पर धूल या गंदगी जल्दी जमा होती है.

4. ग्लास टॉप वाला फर्नीचर: ग्लास टॉप वाली सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल ना केवल देखने में स्टाइलिश होती हैं, बल्कि इनकी सतह को साफ करना भी आसान होता है. एक माइक्रोफाइबर कपड़े और ग्लास क्लीनर की मदद से इसे जल्दी साफ किया जा सकता है. हालांकि, ग्लास पर उंगलियों के निशान और धूल जल्दी दिखाई दे सकती है, इसलिए इसे समय-समय पर साफ करते रहना पड़ता है.

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5. सिंथेटिक या लेदरेट सोफा: अगर सोफा खरीद रहे हैं और बार-बार कवर धोने की झंझट नहीं चाहते, तो सिंथेटिक लेदर या लेदरेट वाला सोफा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके ऊपर गिरा नॉर्मल लिक्विड कपड़े से जल्दी साफ किया जा सकता है. इसके मुकाबले फैब्रिक सोफे में धूल और दाग ज्यादा आसानी से फंस सकते हैं और कई बार डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है.

किस फर्नीचर के रखरखाव में सबसे कम मेहनत लगती है?
अगर आपका मेन फोकस कम रखरखाव और आसान सफाई है, तो लैमिनेट, मेटल और प्लास्टिक फर्नीचर सबसे अच्छे ऑप्शंस में गिने जा सकते हैं. वहीं सोफे के मामले में सिंथेटिक लेदरेट जैसे सरफेस सफाई को आसान बना सकते हैं.

फर्नीचर खरीदते समय सिर्फ ये न देखें कि वो घर में कितना खूबसूरत लगेगा. ये भी जरूर देखें कि उसे रोजाना साफ करने, दाग हटाने और लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने में कितनी मेहनत लगेगी. सही मटेरियल चुनकर आप घर को स्टाइलिश रखने के साथ फर्नीचर की देखभाल का काम भी काफी आसान कर सकते हैं.

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