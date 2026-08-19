एक तरफ SIT की जांच, दूसरी तरफ रामकोट की परिक्रमा... डॉ. अनिल मिश्रा की ये तस्वीर अयोध्या में क्यों चर्चा में है?

अयोध्या में बुधवार को सुबह-सुबह रामनगरी की गलियों में 'जय श्रीराम' के जयकारे गूंज रहे थे. संतों की टोली थी, रामभक्त थे और बीच में चल रहे थे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा... रामकोट की परिक्रमा के दौरान डॉ. अनिल मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में संत और रामभक्त मौजूद रहे. अयोध्या की गलियां जय श्रीराम के जयघोष और कीर्तन से गूंजती रहीं. इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया.

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पूरी यात्रा के दौरान माहौल धार्मिक और भक्तिमय नजर आया. संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में डॉ. मिश्रा रामकोट की परिक्रमा करते रहे. कैमरों की नजर उन पर थी. चढ़ावा चोरी मामले में SIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह पहली बार है, जब डॉ. अनिल मिश्रा इस तरह सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक गतिविधि में नजर आए हैं.

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जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, रामनगरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और जयकारे सुनाई देते रहे. रामकोट की परिक्रमा पूरी करते हुए जब डॉ. अनिल मिश्रा राम मंदिर के मुख्य द्वार के समीप पहुंचे, तो वहां मौजूद रामभक्तों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान संत भी उनके साथ मौजूद रहे और सभी ने मिलकर भगवान श्रीराम का जयघोष किया.

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सवाल है कि डॉ. अनिल मिश्रा की यह सार्वजनिक मौजूदगी इतनी चर्चा में क्यों है? दरअसल, राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले में SIT की जांच चल रही है. जांच और SIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद अयोध्या में इस मामले को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है. ऐसे में डॉ. मिश्रा का पहली बार सार्वजनिक रूप से रामकोट की परिक्रमा करना लोगों का ध्यान खींच रहा है.

हालांकि, धार्मिक यात्रा को लेकर डॉ. अनिल मिश्रा की तरफ से किसी तरह की टिप्पणी सामने नहीं आई है. वहीं, चढ़ावा चोरी मामले में जांच अभी जारी है. रामनगरी में डॉ. मिश्रा की इस धार्मिक यात्रा को लेकर धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल रामकोट की परिक्रमा के दौरान की तस्वीरें अयोध्या में चर्चा का विषय बन गई हैं.

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