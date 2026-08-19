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चढ़ावा चोरी जांच के बीच अनिल मिश्रा ने की रामकोट परिक्रमा, राम मंदिर के गेट पर हुआ स्वागत

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की एसआईटी जांच के बीच डॉक्टर अनिल मिश्रा संतों के साथ रामकोट परिक्रमा करते देखे गए. राम मंदिर के मुख्य द्वार पर डॉक्टर मिश्रा का रामभक्तों ने स्वागत किया.

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जांच की जद में हैं अनिल मिश्रा (Photo: ITG)
जांच की जद में हैं अनिल मिश्रा (Photo: ITG)

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत गर्म है. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है, वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रहे डॉक्टर अनिल मिश्रा अब भी जांच के दायरे में हैं. चढ़ावा चोरी केस की जांच के बीच बुधवार को अनिल मिश्रा रामकोट की परिक्रमा करते नजर आए.

डॉक्टर अनिल मिश्रा ने रामभक्तों और संतों के साथ रामकोट की परिक्रमा की. रामकोट परिक्रमा के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. रामकोट परिक्रमा के दौरान अयोध्या की गलियां ‘जय श्रीराम’ के जयघोष और कीर्तन से गूंज उठीं. बड़ी संख्या में संत और रामभक्त डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ परिक्रमा करते दिखाई दिए.

इस दौरान पूरा माहौल धार्मिक और भक्तिमय नजर आया. इस दौरान रामभक्तों ने राम मंदिर के मुख्य द्वार पर परिक्रमा कर रहे लोगों का स्वागत भी किया. रामकोट की परिक्रमा पूरी करते हुए डॉक्टर अनिल मिश्रा जब राम मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंचे, तो वहां मौजूद रामभक्तों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया.

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यह भी पढ़ें: चढ़ावा चोरी पर SIT ने ट्रस्ट को सौंपी फाइनल रिपोर्ट, अब तक की कार्रवाई का भी ब्यौरा

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इस दौरान उनके साथ संत भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर भगवान श्रीराम का जयघोष किया. चढ़ावा चोरी विवाद के बाद यह पहला मौका है, जब डॉक्टर अनिल मिश्रा सार्वजनिक रूप से इस तरह देखे गए हैं. अनिल मिश्रा की रामकोट परिक्रमा ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है.

यह भी पढ़ें: चंपत राय को चढ़ावा चोरी में क्लीन चिट, SIT ने सिर्फ 8 लोगों को माना दोषी

चंपत राय को तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अनिल मिश्रा अब भी जांच के दायरे में हैं. ऐसे में उनका इस तरह रामकोट परिक्रमा करना चर्चा का विषय बना हुआ है. रामनगरी के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में भी अनिल मिश्रा की रामकोट परिक्रमा को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. अब सभी की निगाहें आगे की जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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