हर विधायक को मिलेगी नई कार, फिल्म स्टार से सीएम बने थलपति विजय का ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार मिलेगी. उन्होंने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए सरकार सभी विधायकों को कारें उपलब्ध कराएगी.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि टीवीके सरकार ने ये फैसला वीसीके (VCK) विधायक जोतिमणि द्वारा विधानसभा में जरूरी लॉजिस्टिक्स और गाड़ियों की मांग उठाए जाने के बाद लिया है.

जनता की समस्या हल करने के लिए मिलेगी गाड़ी

मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रहने और आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं. विधायकों की आवाजाही को आसान बनाने और ग्राउंड पर लोगों की जरूरतों को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी विधायकों को नई गाड़ियां देने की योजना बनाई है.

VCK विधायक जोतिमणि ने उठाई थी लॉजिस्टिक्स की मांग

इस घोषणा से पहले विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची पार्टी के विधायक जोतिमणि ने विधायकों के लिए वाहनों की जरूरत का मुद्दा उठाया था. जोतिमणि ने कहा था कि यदि विधायकों के पास जरूरी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और वाहन की सुविधा नहीं होगी तो वह अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे. उन्होंने विधायकों को कार्य करने के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराने का विशेष अनुरोध किया था.

Advertisement

विधायक जोतिमणि के अनुरोध और सुझाव को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री विजय ने सभी विधायकों के लिए नई कारों की व्यवस्था करने का फैसला लिया है. सरकार के इस कदम से विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे करने और विकास कार्यों की निगरानी करने में बड़ी मदद मिलेगी.

---- समाप्त ----