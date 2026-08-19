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हर विधायक को मिलेगी नई कार, फिल्म स्टार से सीएम बने थलपति विजय का ऐलान

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कारें मुहैया कराने का बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री विजय ने ऐलान किया है कि विधायकों को अपने क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए गाड़ियां दी जाएंगी.

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तमिलनाडु में हर विधायक को मिलेगी नई कार. (Image: File)
तमिलनाडु में हर विधायक को मिलेगी नई कार. (Image: File)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार मिलेगी. उन्होंने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए सरकार सभी विधायकों को कारें उपलब्ध कराएगी.

बताया जा रहा है कि टीवीके सरकार ने ये फैसला वीसीके (VCK) विधायक जोतिमणि द्वारा विधानसभा में जरूरी लॉजिस्टिक्स और गाड़ियों की मांग उठाए जाने के बाद लिया है.

जनता की समस्या हल करने के लिए मिलेगी गाड़ी

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मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रहने और आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं. विधायकों की आवाजाही को आसान बनाने और ग्राउंड पर लोगों की जरूरतों को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी विधायकों को नई गाड़ियां देने की योजना बनाई है.

VCK विधायक जोतिमणि ने उठाई थी लॉजिस्टिक्स की मांग

इस घोषणा से पहले विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची पार्टी के विधायक जोतिमणि ने विधायकों के लिए वाहनों की जरूरत का मुद्दा उठाया था. जोतिमणि ने कहा था कि यदि विधायकों के पास जरूरी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और वाहन की सुविधा नहीं होगी तो वह अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे. उन्होंने विधायकों को कार्य करने के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराने का विशेष अनुरोध किया था.

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विधायक जोतिमणि के अनुरोध और सुझाव को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री विजय ने सभी विधायकों के लिए नई कारों की व्यवस्था करने का फैसला लिया है. सरकार के इस कदम से विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे करने और विकास कार्यों की निगरानी करने में बड़ी मदद मिलेगी.

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