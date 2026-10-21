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अलीगढ़ के स्कूल बैग में किताबों की जगह मिले कट्टे-कारतूस! छात्रों का हथियारों संग वीडियो वायरल; DSP ने किया बड़ा खुलासा

अलीगढ़ के एक स्कूल में छात्रों द्वारा बैग से कट्टे और कारतूस दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि डीएसपी ने बताया कि यह घटना दो साल पुरानी है और तब छात्रों पर कार्रवाई की गई थी.

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स्कूल के छात्रों ने दिखाए असलहे (Photo- Screengrab)
स्कूल के छात्रों ने दिखाए असलहे (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के नेशनल इंटर कॉलेज में दो स्कूली छात्रों ने स्कूल बैग से अवैध हथियार और कारतूस निकालकर उनका प्रदर्शन किया. यह घटना दो साल पहले हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया. 

डीएसपी सर्वम सिंह ने कॉलेज के प्रिंसिपल से जानकारी लेकर मामले की पुष्टि की. उस समय दोनों आरोपित छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था. पुलिस अब इस पुराने वायरल वीडियो के आधार पर गहनता से जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई स्कूल की सुरक्षा पर चिंता

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सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है. शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल परिसर के भीतर छात्रों द्वारा इस तरह अवैध हथियारों और कारतूसों का प्रदर्शन करना बेहद गंभीर और चिंता का विषय है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और इसकी तह तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

डीएसपी सर्वम सिंह ने खोली घटना की परतें

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मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सर्वम सिंह ने मीडिया को पूरी सच्चाई से अवगत कराया. उनके अनुसार, जब पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क किया तो प्राथमिक जानकारी में यह बात सामने आई कि यह वीडियो वर्तमान का नहीं बल्कि लगभग दो साल पुराना है. उस वक्त भी स्कूल प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए दोनों छात्रों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था यानी उन्हें निष्कासित कर दिया था.

पुलिस कर रही है पूरे मामले की गहनता से जांच

भले ही यह वीडियो दो साल पुराना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज और शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़े सवाल खड़े करती हैं. डीएसपी सर्वम सिंह ने स्पष्ट किया है कि पुलिस इस मामले में पूरी संवेदनशीलता और गहराई से जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

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