'सपा सरकार बनी तो सम्राट अशोक जयंती पर छुट्टी...', अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और सरकारी संपत्तियों को बेचने समेत कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है. उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सम्राट अशोक की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में विकसित किए जाने वाले रिवर फ्रंट पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की प्रतिमा लगाई जाएगी.

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अखिलेश यादव ने मस्जिद गिराए जाने के मामले को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने सवाल किया कि जब देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायिक संस्थाएं मौजूद हैं और कानूनी रास्ते से न्याय मिल सकता था, तो 12-13 घंटे के भीतर मस्जिद गिराने की क्या जरूरत थी? उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सोची-समझी साजिश है और सरकार अधिकारियों के जरिए प्रदेश को सांप्रदायिक रास्ते पर ले जाना चाहती है.

सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं. उन्होंने सहारनपुर का जिक्र करते हुए भी सरकार पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया.

'सरकार कंगाल, इसलिए बेच रही सरकारी चीजें'

अखिलेश यादव ने निजीकरण और सरकारी संपत्तियों के मुद्दे पर कहा कि सरकार 'कंगाल' हो चुकी है और इसी वजह से सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'कोई दिल्ली से बेच रहा है तो कोई लखनऊ से बेच रहा है.'

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पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. अखिलेश ने दावा किया कि इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, 'इनकी सरकार में बुखार की दवा भी डबल खानी पड़ रही है, एक से बुखार नहीं जा रहा है.' उन्होंने आरोप लगाया कि गर्भवती महिलाओं तक को जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं.

स्कूलों को बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी के नेता बंद स्कूलों की स्थिति देखने पहुंचे तो वहां पुलिस खड़ी कर दी गई और पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया.

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AI वीडियो को लेकर दी चेतावनी

अखिलेश यादव ने AI से बनाए जा रहे कथित नकारात्मक वीडियो का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी धन का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के लिए किया जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि अगर उनके खिलाफ AI वीडियो बनाए जाएंगे तो जवाब में उनकी पार्टी भी वीडियो बनाएगी. उन्होंने तंज किया कि 'उनके गाने से अच्छा गाना हम लोग भी देंगे.'

अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए. सपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर अखिलेश ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बेहद बुद्धिजीवी हैं और जिस समाज से आते हैं, वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है. इसी वजह से विरोधियों के 'पेट में दर्द' हो रहा है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश ने मोबाइल फोन पकड़ने के तरीके को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी ने मुख्यमंत्री को मोबाइल पकड़ना नहीं सिखाया और पत्रकारों से कहा कि वे जाकर उन्हें मोबाइल पकड़ना सिखाएं.

गंगा एक्सप्रेसवे पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी कि "अगर कभी मां गंगा बुलाएं तो गंगा एक्सप्रेसवे से मत जाना." उन्होंने बीजेपी पर संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नहीं मानने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए पहले भाषा और फिर कार्रवाई के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है.

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