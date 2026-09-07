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अभी रक्षाबंधन पर आया था बेटा... अब DU छात्र अक्षत का शव लौटेगा घर, रो-रोकर परिवार बेहाल

कटनी के तुलसी नगर में रहने वाले अक्षत की मौत की खबर मिलते ही उसके घर में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई. स्वजन देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और शव को कटनी लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं. पड़ोसी और परिचित लगातार परिवार से बातचीत करते हुए उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं.

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साउथ कैंपस में ढही 40 साल पुरानी इमारत में DU छात्र अक्षत की गई जान
साउथ कैंपस में ढही 40 साल पुरानी इमारत में DU छात्र अक्षत की गई जान

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक इमारत हादसे ने मध्यप्रदेश के कटनी जिले के एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. कटनी की दुबे कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय अक्षत यादव की इस हादसे में मौत हो गई. अक्षत दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और बेहतर भविष्य का सपना लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचा था. लेकिन रविवार को 40 साल पुरानी इमारत अचानक भरभराकर गिर गई और वह उसकी चपेट में आ गया.

हादसे के बाद राहत एवं बचाव दल ने घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अक्षत को मलबे से बाहर निकाला. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव की शिनाख्त होने के बाद हादसे की सूचना परिजनों को दी गई. इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: द‍िल्ली के सत्य न‍िकेतन में कैसे अचानक ढह गई इमारत? देखें आजतक की र‍िपोर्ट

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कटनी के तुलसी नगर में रहने वाले अक्षत की मौत की खबर मिलते ही उसके घर में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई. स्वजन देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और शव को कटनी लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं. पड़ोसी और परिचित लगातार परिवार से बातचीत करते हुए उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: बस, एक हाथ की दूरी पर है मेरा कमरा... बिल्डिंग ढहने से खौफ में DU छात्रा, कहा- सो नहीं पा रही

बता दें कि उच्च शिक्षा हासिल कर परिवार का नाम रोशन करने का सपना देख रहे अक्षत की असमय मौत ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया है. अक्षत के घर के पड़ोस में रहने वाले विनय चतुर्वेदी ने बताया कि अक्षत ने पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था अभी सेकंड ईयर में था और रक्षाबंधन पर घर आया था .

पड़ोसी दीपक खंपरिया ने बताया कि अक्षत पढ़ाई के साथ व्यौहारिक तौर पर भी बहुत अच्छा लड़का था अभी रक्षाबंधन में घर आया हुआ था वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था जिसकी दिल्ली हादसे में हुई दर्दनाक मौत की घटना लगते ही पूरा परिवार दिल्ली रवाना हो गया है. फिलहाल जब परिजनों से इस चर्चा हुई तो उन्होंने ने बताया कि अक्षत के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है जिसकी सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव लेकर कटनी रवाना होंगे.

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