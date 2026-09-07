Ishan Kishan की गर्लफ्रेंड की पोस्ट ने काटा गदर! दोहरा शतक जड़ते ही अदिति ने किया कुछ ऐसा कि हो गया VIRAL

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने बल्ले से तबाही मचा दी है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में साउथ जोन के खिलाफ खेलते हुए ईशान ने शानदार दोहरा शतक जड़ दिया है.

और पढ़ें

ईशान किशन ने सिर्फ 301 गेंदों का सामना करते हुए 27 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 250 रन ठोक डाले. हालांकि, थकान के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा, लेकिन तब तक उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 611/5 के पार पहुंचा दिया था.

इस धाकड़ पारी के साथ ईशान ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. वह दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक जड़ने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. अगर ओवरऑल देखें तो अरुण लाल और सबा करीम के बाद इस टूर्नामेंट में ईस्ट जोन के लिए दोहरा शतक लगाने वाले वह सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं.

Ishan Kishan brings up his 2️⃣0️⃣0️⃣ in style 💯💯 🙌



What a magnificent knock from the East Zone captain so far 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/2NaE6qG4VK — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026

गर्लफ्रेंड ने बरसाया प्यार

ईशान किशन की दमदार पारी देख उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और मॉडल अदिति हुंडिया भी बेहद खुश नजर आईं. दोहरा शतक जड़ने के तुरंत बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ईशान को लेकर एक स्टोरी पोस्ट की. इसमें उन्होंने लिखा कि चेन्नई की इस गर्मी में 250 का स्कोर बनाना आसान नहीं होता.

Advertisement

आमतौर पर किसी पारी की महानता उसके रनों से तय होती है, लेकिन इस पारी की असली महानता रनों से अधिक तुम्हारी हिम्मत, हार न मानने की जिद और संघर्ष करने की क्षमता में छिपी है. मुझे तुम पर बहुत गर्व है ईशु....अदिति ने इससे पहले रविवार को ईशान किशन के शतक बनते ही एक और पोस्ट शेयर किया था.

ईशान के अलावा चमके ये खिलाड़ी

मैच के बाकी हाल पर नजर डालें तो ईशान को दूसरे छोर से भी शानदार साथ मिला. उन्होंने कुमार कुशाग्र के साथ पांचवें विकेट के लिए 230 रनों की जबरदस्त साझेदारी की. इससे पहले पारी की शुरुआत भी धमाकेदार रही थी. अपने 31वें जन्मदिन पर खेल रहे अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन बनाए.

1️⃣5️⃣0️⃣ up for Captain Ishan Kishan 🙌 🧢



He's continued from where he left off yesterday 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/4k5jMhoZmm — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026

वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंदों पर जमकर प्रहार करते हुए 24 गेंदों में 34 रन बनाए. इसके अलावा डेब्यू कर रहे शिखर मोहन ने भी 85 रनों की शानदार पारी खेली. ईस्ट जोन के बल्लेबाजों के इस दबदबे के चलते साउथ जोन के गेंदबाज करीब डेढ़ दिन तक मैदान पर विकेटों के लिए संघर्ष करते नजर आए.

---- समाप्त ----